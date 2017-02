Fördersumme für die freie Theaterszene: Freie Theater müssen weiter sparen

So macht das Regieren Spaß. Die Mitglieder des Kulturausschusses der Stadtverordnetenversammlung beschlossen gestern gleich mehrere Geschenke für die Bürger: Zum einen soll im Zoogesellschaftshaus ein neues Kinder- und Jugendtheater geschaffen werden (siehe oben), zum anderen soll mehr Geld denn je an die freien Schauspiel-, Tanz- und Theatergruppen fließen. Um zwei Millionen Euro auf 4 Millionen Euro will die Koalition den Fördertopf für sie vergrößern. Die Wendung „ein guter Tag für Frankfurt“ wurde deshalb gestern gleich mehrmals gebraucht.

Doch im laufenden Jahr bleiben die meisten Bühnen so knapp bei Kasse wie sie immer waren. Daran erinnerte Reinhard Hinzpeter, Leiter des Freien Schauspiel Ensembles, das seine Bühne im Titania-Theater in Bockenheim hat. Denn 2017 werden erstmal nur 2,4 Millionen Euro an insgesamt 26 Theater und Ensembles verteilt. Da nach den Empfehlungen des eigens für die Verteilungsfrage einberufenen Theaterbeirats sechs Gruppen erstmals Geld aus dem Stadtsäckel bekommen sollen, bleibt für die Mehrheit der „Alteingesessenen“ vorerst alles wie gehabt. „Wir verstehen die Erhöhung als Verheißung und Versprechen, aber wir hätten die Stärkung schon 2017 gebraucht“, so Hinzpeter. In einem ähnlichen Tenor haben sich auch andere Ensembles, etwa das Gallus Theater, Antagon und das Stalburg-Theater an die Stadtverordneten gewandt. Erschwerend kommt für alle Gruppen hinzu, dass die für sie bestimmten Summen bislang nur Vorschläge sind. Der Haushalt für das laufende Jahr wird wohl erst im Mai beschlossen.

Doch auch wenn alle diese Unzulänglichkeiten einräumten, wollten sich die Vertreter der drei Koalitionsparteien die geplante Erhöhung nicht grundsätzlich madig machen lassen. „Es wird am Ende niemals so laufen, wie es sich alle wünschen“, sagte Thomas Dürbeck (CDU). „Es ist der Einstieg in eine adäquatere Förderung“, lobte Sebastian Popp (Grüne). „Und für 2017 wird es ein einmaliges zusätzliches Förderprogramm geben“, erklärte Renate Wolter-Brandecker (SPD). Tatsächlich ist folgendes Verfahren vorgesehen: Gut 2,4 Millionen Euro werden 2017 als institutionelle Förderung an die 26 freien Bühnen vergeben. Aus den verbleibenden gut 1,5 Millionen Euro soll ein Programm für Investitionen in die Spielstätten der Freien Szene aufgelegt werden. Die Theater können sich darum bewerben. Die ganze große Summe von 4 Millionen Euro soll erstmals 2018 verlässlich verteilt werden. Dafür beginnt nun die Antragsfrist, worauf wieder der Theaterbeirat tagt und Summen vorschlägt.

(ing)