Kultur in Frankfurt: Freier U18-Eintritt in Museen setzt Städel und Senckenberg unter Zugzwang

Ab 1. Januar gilt folgende Regel: Unter 18 und als Student kostenlos ins Museum. So ist es in den städtischen Häusern von Frankfurt gedacht. Aber was ist mit den Nicht-Städtischen wie Städel und Senckenberg.Museum? Eine Bestandsaufnahme.

Frankfurts neue Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) will den Leitspruch „Kultur für alle“ umsetzen : Ab nächstem Jahr sollen Kinder und Jugendliche in Frankfurt am Main in den städtischen Museen keinen Eintritt mehr bezahlen. Das ist beschlossene Sache

Keine Warteschlangen

Die Regelung gilt aber nur für ein gutes Dutzend Museen in städtischer Trägerschaft, also nur für einen Teil der rund 60 Museen in der Kulturmetropole. Viele Häuser, die sich bei der Jugend besonderer Beliebtheit erfreuen, gehören Gesellschaften oder Stiftungen. Sie stehen jetzt unter Zugzwang. Mit von der Partie sind zum Beispiel das Historische Museum, das Architekturmuseum, das Museum für Moderne Kunst und das Museum für Angewandte Kunst. Einige der Häuser, die unter 18 kostenfrei sind, gehören nicht gerade zu den Museen, bei denen Kinder Schlange stehen, etwa das Ikonen-Museum.

Im Naturkundemuseum Senckenberg hingegen ist die Hälfte der Besucher minderjährig. „Aber Senckenberg kann sich einen freien Eintritt für unter 18-Jährige schlicht nicht leisten“, sagt Direktor Volker Mosbrugger. Freier Eintritt für alle Minderjährigen, das wären seiner Rechnung nach etwa 350 000 Euro weniger im Jahr.

Auch die Direktorin des Filmmuseums, Claudia Dillmann, sieht „keine Möglichkeit, den finanziellen Ausfall zu kompensieren“. Das wären zwischen 110 000 und 160 000 Euro pro Jahr. „Am freien Eintritt für Kinder und Jugendliche können wir uns nur beteiligen, wenn der Einnahmenausfall durch die Stadt vollständig ersetzt wird“, sagt Dillmann.

Bei den städtischen Museen soll das so laufen: Die Stadt will die Einnahmeausfälle ersetzen. Wie viel das ist, steht laut Kämmerer Uwe Becker (CDU) noch nicht fest. Schätzungen auf Basis der Einnahmen der vergangenen Jahre gehen von rund 80 000 Euro pro Jahr aus. Das Dezernat wünscht, dass die Steilvorlage der Stadt auch für die Museen in anderer Trägerschaft „ein Anstoß ist“, wie Sprecherin Antje Runge sagt. „Wir haben die Hoffnung, dass sich Initiativen gründen, die einen kostenlosen Museumsbesuch für Kinder und Jugendliche auch in anderen Häusern ermöglichen.“

Der neue Städel-Chef Philipp Demandt hält es für gefährlich, die Einnahmelücke mit Sponsoren zu schließen. „Eine Gefahr, die ich sehe, ist: Was passiert, wenn ein Förderer nach zwei, drei Jahren wieder aussteigt? Das wäre ein schwieriges Signal, wenn wir erst freien Eintritt einführen und dieses Angebot dann wieder zurücknehmen müssen.“ So wird auch das Flaggschiff am Museumsufer 2017 weiterhin Eintritt von Kindern ab zwölf Jahren verlangen.

Die mehr als 46 000 Studenten der Frankfurter Universität haben schon heute in allen städtischen Häusern und auch im Filmmuseum freien Eintritt. Diese Regelung soll nach einer Probephase nun dauerhaft gelten. Allerdings beteiligen sich die Studierenden indirekt an den Kosten: Sie müssen dafür etwas über einen Euro pro Semester bezahlen.

Faszination Naturmuseum

Dillmann fragt, „wie den Besuchern vermittelt werden soll, dass ausgerechnet in einem für Familien sehr attraktiven Haus weiterhin Eintritt erhoben wird“. Mosbrugger gibt sich gelassen: „Ich denke, dass unser Naturmuseum trotz des freien Eintritts in anderen Häusern nicht an Faszination verliert.“

Prinzipiell sei das mit dem freien Eintritt eine gute Idee, finden eigentlich alle. „Begrüßenswert“, sagt Mosbrugger. „Ein richtiger und wichtiger kulturpolitischer Schritt“, sagt Dillmann. „Grundsätzlich ist das eine ideale Vorstellung“, sagt Demandt.

(tre,lhe)