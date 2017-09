Der rote Faden: Friedrich Heigl: Der Brückenbauer

Der rote Faden Von der Physik kam er her. Bei der Technik ist er gelandet. Friedrich Heigl war Vorstand von Lahmeyer International, einer weltweit agierenden Ingenieursfirma, er hat Großprojekte betreut und viel bewegt. Danach hat er sich als Bürger für Frankfurt engagiert. Ihm widmen wir ihr Folge 240 unserer Serie „Der rote Faden“, in der wir Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Der Mann ist von Haus aus Naturwissenschaftler. Er ist sachlich, weltgewandt, auch nüchtern und zugleich ein Enthusiast. Er versteckt sich nicht. Er ergreift gern das Wort. Er ist ebenso begeisterungsfähig wie begeisterungswillig. Er ist bald achtzig und noch immer schwer engagiert. Auch entsprechend gut beschäftigt.

Dr. Friedrich Heigl.

Er hat sein Geld verdient als Vorstand eines renommierten Unternehmens, führend in seiner Branche. Er hat sich nützlich gemacht, im Vorstand zweier Unternehmungen, die das von ihnen eingesammelte Geld für kulturelle Zwecke wieder ausgeben. Er ist ein Bürger im besten Sinn. So etwa, wie Thomas Mann das verstanden hätte.

Den Kanaltunnel zwischen Dover und Calais hat er nicht (selbst) gebaut. Aber! Aber er war Vorstand eines Unternehmens, der Lahmeyer International; eine Ingenieursfirma, die den Bau des Eisenbahntunnels zwischen England und Frankreich konzeptionell begleitet und im Einzelnen überwacht hat, um – erfolgreich – solche Pannen zu vermeiden, wie sie beim Berliner Flughafen aufgetreten sind. Eine englisch-französische Gesellschaft war für diesen Tunnel gegründet worden. Sie war sowohl Bauherr wie ausführende Firma. Das machte die Arbeit für die Lahmeyer-Ingenieure nicht einfacher, aber immer spannungsreich und damit spannend.

Machtworte

Noch heute bekommt Heigl, wie gesagt: ein eher enthusiastischer Typ, leuchtende Augen, wenn er von solchen Großprojekten erzählt. Man spürt, er hat das, was er gemacht hat, gerne gemacht. Er lässt, weiß Gott, den Chef nicht raushängen, dazu ist er in seinem Auftreten viel zu freundlich, doch spürt man immer noch, dass er es gewohnt war, Anweisungen zu geben und auf deren Ausführungen zu achten. Ungern erinnert er sich an eine Familienfeier, bei der es ihm zu laut war und er, ein bisschen sogar zu seiner eigenen Überraschung, plötzlich, losbrüllte: „Ruhe jetzt mal hier!“ – und die ganze Gesellschaft, etwas pikiert, verstummte und ihn ratlos ansah.

Heigl spricht mehrere Sprachen und brauchte das auch. Denn er war viel auf Achse. Die Lahmeyer Gruppe, damals auf ihrem Gebiet Weltmarktführer, bietet tatsächlich weltweit Planung und Genehmigung, Montage und Projektsteuerung bei industriellen Großprojekten an. Bei Kraftwerken, Staudämmen, Speichertechnologien, Stromübertragung etc.

Deshalb dachte seine Frau, dass nach Ende seiner Tätigkeit bei Lahmeyer etwas Ruhe in den Heigl’schen Haushalt einkehren würde. Sie hatte sich getäuscht. Er gondelte nicht mehr so viel in der Weltgeschichte herum. Doch er war und ist stetig in und mehr noch für Frankfurt unterwegs. Als engagierter Bürger.

Im Februar 1938 wurde Friedrich Heigl in Dieringhausen, heute ein Ortsteils von Gummersbach, geboren. Sein Vater leitete dort ein Kohlekraftwerk. Man sieht, weit vom Stamm ist der Apfel wirklich nicht gefallen.

Gummersbach, der Ort, dem nicht nur die berühmtesten Handballer der alten Bundesrepublik entstammen, sondern auch echte Geistes-Heroen wie Jürgen Habermas, der Philosoph, und Hans-Ulrich Wehler, der Historiker, scheint offenbar eine Talentschmiede.

Heigls Vater, gelernter Elektroingenieur, war, um beruflich voranzukommen, zum Industrie-Edel-Nomaden geworden. Er machte Karriere – bis in den Vorstand großer Firmen hinein und wechselte entsprechend oft, bei der gleichen Firma allerdings, Arbeitsplatz und Arbeitsort. Bis er, in den fünfziger Jahren, in den Vorstand eines Energieversorgers nach Augsburg kam. Die Familie folgte ihm. Friedrich Heigl beendete in Augsburg die Grundschule und kam anschließend auf das, durch Bertolt Brecht berühmt gewordene „Augsburger Realgymnasium“. Brecht war es, wie er später schrieb, nicht gelungen, seine „Lehrer wesentlich zu fördern“. Was Heigl bestätigen kann.

Historiker sind sich darüber einig, dass das 19. Jahrhundert nicht etwa 1899, sondern weitaus später, nämlich Anfang der sechziger Jahre des Zwanzigsten zu Ende gegangen ist. Einstellungen, Mentalitäten, selbst solche Tugenden wie Gehorsam und Respekt, ganz zu schweigen vom Sexualverhalten und einer damit einhergehenden Prüderie: All das änderte sich ebenso schnell wie drastisch, als in den sechziger Jahren unsere westlichen Gesellschaften von einem Modernisierungsschub erfasst worden sind. Der kleine Heigl erlebte diesen Umbruch geradezu am eigenen Leib.

Es waren halt andere Zeiten. Es war der Höhepunkt des Kalten Krieges. Literaturwissenschaftler, die sich zu intensiv mit dem Dichter und Stückeschreiber Bertolt Brecht eingelassen hatten, konnten ihre Karrierehoffnungen, zumindest an westdeutschen Universitäten, begraben. Auch an dem Augsburger Realgymnasium, Brechts Schule, durfte der Name nicht laut ausgesprochen werden. Als Heigl diese Schule besuchte, waren aber die Spuren, die er hinterlassen hatte, noch gut zu erkennen. Auch sein Nimbus war noch spürbar. Hinter vorgehaltener Hand, als wären es Obszönitäten, so sprach man über ihn. Heigl: „Man durfte damals nicht laut seinen Namen sagen.“ Das heißt: Er war offiziell nicht existent. Aber doch immer präsent. Und darum attraktiv für die jungen Leute. Ein Hauch von Brecht umweht Heigl heute noch. Ein Hauch, immerhin. Und auch ein bisschen Stolz darüber.

Gleichwohl, Heigl wurde Augsburger, mit all den negativen Nebenwirkungen, die das mit sich bringt, so dass er heute, etwa bei Spielen der Frankfurter Eintracht gegen den FC Augsburg, seine Sympathien immer noch auf der falschen, der schwäbischen Seite sieht und sogar über ein ermauertes 2:1 für Augsburg nicht unglücklich ist.

Um ehrlich zu sein, so richtig verstanden habe ich es nicht. Es geht irgendwie um einen Verdrängungswettbewerb, nicht unter Autoherstellern oder Kochtopfproduzenten, nein, durchaus unscheinbarer – unter Atomen. Einzelnen Atomen. Seine Doktorarbeit beschäftigte sich mit dem „Leerstellengleichgewicht im Platin“, soll heißen: mit der Frage, welche Kräfte aufgewendet werden müssen, um die Kristallstruktur solcher Atomverbindungen aufzubrechen. Um Platz zu schaffen, für andere Atome. Letztlich also einer Legierung Stabilität zu verschaffen, und zwar durch das Hinzufügen von Fremdatomen. Zu diesem Zweck war der Student Heigl von der Festkörperphysik zur Nuklearen Festkörperphysik gewechselt. Die praktische Nutzanwendung seiner Forschung: in den Stahlmänteln, mit denen zum Beispiel Atom-Reaktoren umgeben sind.

Früh abgeworben

Heigl, frisch promoviert, strebte nun, wenn auch in ungünstiger Zeit, eine akademische Karriere an. Nur, als er endlich Doktor der Physik war, da war, ziemlich zeitgleich, auch die Phase der universitären Neugründungen abgeschlossen. Jede größere Kreisstadt hatte ihre Universität bekommen, ob Oldenburg oder Bamberg, Osnabrück oder Regensburg, Kaiserslautern oder Koblenz. Die Stellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs, daran hatte damals keiner gedacht, waren auf Jahrzehnte, teils mit Mühe und Not und oft gehörigem Mittelmaß, besetzt. Ganze zwei Neugründungen standen noch aus: die wissenschaftlichen Hochschulen der Bundeswehr. Dort kam der junge Physiker tatsächlich unter. Doch bevor er richtig Fuß fassen konnte, wurde er auch schon abgeworben – von einer Frankfurter Firma, die solche Leute wie ihn (immer) brauchen konnte. Und so kam der Physiker von der Naturwissenschaft in die Wirtschaft. Er hat es, wie man vermuten muss, nie bereut.

Ein Tanz ums Geld

Den beruflichen Werdegang von Spitzenkräften der deutschen Wirtschaft nachzuvollziehen, ist auch deshalb nicht so einfach, weil sich die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse ihrer Firmen laufend verändern. So war Hartmuth Mehdorn, später Bahnchef und danach (wie alle seine Vorgänger: gescheiterter) Chef des Berliner Flughafens (BER), eine Zeitlang Vorstandskollege von Heigl, der ihm auch heute noch ein robustes Durchsetzungsvermögen attestiert und sein Scheitern am Berliner Flughafen nicht verstehen kann. (Heigl konnte mir einleuchtend erklären, warum solche Großprojekte nicht nur von Behörden und ihrem dafür nicht ausgebildeten Personal, sondern vor allem von kompetenten Fachleuten, also Ingenieuren kontrollierend begleitet und überwacht werden müssen. Das hat seine Firma gemacht, damit hat sie ihr Geld verdient.)

Heigl hat natürlich auch in einigen Aufsichtsräten gesessen. Und so seine Beobachtungen gemacht. Über die Arroganz mancher Banker spricht er ersichtlich nicht gerne. Hingegen lobt er die paritätische Mitbestimmung in Großbetrieben. Klipp und klar sagt er: „Die paritätische Mitbestimmung ist ein Segen für unsere Wirtschaft.“ Viele seiner (ehemaligen) Kollegen sind da anderer Meinung.

Wirtschaftsbosse sind diskret, besonders dann, wenn es ums Geld geht. Das gehört zum Beruf. Deshalb redet auch Heigl, gern und ausführlich, über strukturelle, ökonomische und politische Probleme – sozusagen generell. Ungern hingegen von konkreten Beispielen. Von einer der kuriosesten Geschichten hat er dann doch, eher zufällig, erzählt, nämlich im Zusammenhang mit der Zahlungsmoral bestimmter (nicht-europäischer) Großkunden: Heigl saß in seinem Frankfurter Büro, gerade aus dem Vordertaunus eingefahren. Ein Anruf. Zwei Großkunden, aus einer Weltgegend, deren Sitten und Gebräuche sich nicht allein an westlichen Maßstäben orientieren, ließen anrufen. Es war ein großer Auftrag. Es ging um viel Geld. Die beiden Herren ließen ausrichten, er, immerhin Vorstand, aber wie gesagt, es ging um viel Geld, möge um die Mittagszeit in einem noblen Wiener Hotel antanzen. Ein Blick auf die Uhr, ein Gedanke ans Geld, das da für seine Firma auf dem Spiel stand, kurzum: Er bekam einen Flug und war pünktlich zur Stelle.

Die Herren empfingen ihn unfreundlich und verkündeten ihm, dass sie von dem vereinbarten Honorar, wenn überhaupt, nur einen Bruchteil zahlen würden. Überrumpelt, hilflos, auch ratlos sah Heigl die beiden Herren an. Einer in Landestracht. Friedrich Heigl ging sicher so manches durch den Kopf. Plötzlich tauchten hinter der großen Glasscheibe, die den Besprechungsraum von einer Art Saal trennte, junge, äußerst sparsam bekleidete Mädchen auf, offenbar Tänzerinnen, die für eine Veranstaltung proben wollten. Die beiden Männer hatten schlagartig alles Interesse am Geschäftlichen verloren. Sie forderten Heigl auf zu verschwinden, und sagten ihm, bereits im Stehen: Okay, wir zahlen. Noch immer etwas verwirrt kam der Chef vom Lahmeyer International wieder in Frankfurt an. Und bald danach kam auch das Geld.

Nach seinem Ausscheiden bei Lahmeyer engagierte sich Friedrich Heigl als eine Art von Brückenbauer – in der Stadt und für die Stadt. Ehrenamtlich versteht sich. Das Wort Ruhestand ist ihm völlig fremd. „Ruhe“ scheint er ebenso wenig zu kennen wie den „Stand“, das Stehenbleiben. Die alte Handwerkerweisheit: „Wer rastet, der rostet“, ist zu seiner Maxime geworden. Er ist, auch im Kopf, immer in Bewegung, für Anregungen immer aufgeschlossen, für neue Initiativen und Pläne immer zu begeistern.

Sehr treffend, nämlich „In Guter Gesellschaft“, hat Thomas Bauer seine Geschichte der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main genannt (Verlag Waldemar Kramer, Ffm. 2010). Diese Gesellschaft wurde 1816 gegründet, von Bürgern für Bürger, und hatte sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche Ideen auf technischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet zu fördern. 1822 gründete diese Gesellschaft eine Sparkasse, um auch Leuten mit geringerem Einkommen und Handwerkern sichere Anlagemöglichkeiten für ihre Ersparnisse zu bieten. Eine Institution, die sich, wie wir wissen, mehr als bewährt hat.

Nah dran

2005 musste die Polytechnische Gesellschaft ihre gesamten Anteile an der Sparkasse verkaufen, an die Helaba. Nach der Finanzkrise waren nämlich die gesetzlichen Vorgaben für solche Unternehmen geändert worden. Ein guter Teil vom Erlös, ein hübsches Sümmchen, ging an die Stiftung der Polytechnischen Gesellschaft. Als Mitglied des Vorstands hat Heigl diesen Prozess aus der Nähe (nicht nur) beobachtet.

Der Kunstgewerbeverein war einst Träger des Museums, das seit 2013 „Museum Angewandte Kunst“ heißt. Nach der Inflation in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts übernahm es die Stadt. Es entstand aber ein Verein der Freunde und Förderer, die sich für dieses Museum engagierten. Heigl war auch dort lange Jahre im Vorstand.

Das heißt: Er mischt mit, wenn es in Frankfurt um Kultur geht. Er kennt die Leute, die Geld haben, und weiß, was man machen muss, um sie dazu zu bewegen, Geld zu geben. Zusammen mit Friedrich von Metzler, dem wohl schon des Namens wegen, an der Sache gelegen war, hat Heigl satte dreieinhalb Millionen eingesammelt, um die alte, historische Villa Metzler, direkt neben dem Museum Angewandte Kunst, wieder herzurichten und, unter anderem, als Veranstaltungsort zu nutzen. So etwa für die Reihe „Premieren“, also für Buchvorstellungen von Frankfurter Autoren und/oder Verlagen.

In Anerkennung dieser Aktivitäten verlieh ihm die Stadt Frankfurt ihre Ehrenplakette.

Der Naturwissenschaftler Friedrich Heigl ist im Laufe seines Lebens immer mehr vom Macher zum Ermöglicher geworden. Und genau das macht ihm Spaß. An Leuten wie Heigl lässt sich ablesen, was Bürgertum einmal war. Und was es sein kann. Von seiner Sorte gibt es, zum Glück, noch einige in Frankfurt. Von der anderen Sorte leider auch. Belesene Leser können hier gerne an die Buddenbrooks von Thomas Mann denken, wo es auch die einen und die anderen gab. Banker, die den Hals nicht voll kriegen und dafür, wie durch die Deutsche Bank geschehen, Tausende von Menschen ins Unglück stürzen. Autobauer, die schamlos betrügen. Manager, die, wie im Fall der Hoechst AG, eine Firma zerschlagen, eine Tradition zerstören und dabei selbst nicht ärmer geworden sind. Auch Heigl sieht diese Entwicklung mit Sorge. Auch er weiß kein Rezept dagegen. Immerhin hat er schon angefangen, Marx zu lesen. Spät zwar, aber nicht zu spät. Denn Marx wird ja wieder aktuell.

Üble Erfahrung

Seit einem halben Jahrhundert ist Friedrich Heigl mit seiner Frau Ulrike verheiratet. Ihr dürfte er seine Liebe zu Frankreich verdanken.

Ulrike Heigls Vater war nämlich in den frühen Jahren der Bundesrepublik Militär-Attaché an der deutschen Botschaft in Paris. Der General, offenbar eine imponierende Gestalt, wusste auch die französischen Lebensformen zu schätzen. Und er versuchte, seinen künftigen Schwiegersohn entsprechend anzulernen, etwa mit frischen Austern zum Frühstück. Heigl hebt sich heute noch der Magen bei der bloßen Erinnerung daran. Gleichwohl, eine Affinität zu Frankreich, auch zum Essen und zum Wein, ist den Eheleuten Heigl.

Sie haben sich (deshalb) vor einigen Jahren in Mons en Laonnois, weit weg von überall, nur nicht von Reims, ein Haus gekauft, in dem sie einen guten Teil des Jahres verbringen. Aber auch das nicht einfach so. Der Apfel fällt eben wirklich nicht weit vom Stamm. Das Haus ist zum Familientreffpunkt geworden. Die Kinder kommen gerne und die Enkel auch. Zudem steht das Anwesen, etwas vollmundig gesagt, im Dienst der Deutsch-Französischen Freundschaft. Die Heigls organisieren dort kleine Tagungen, starten Initiativen, und nutzen jede Gelegenheit dazu, Diskussion anzustoßen. Sie lesen die französischen Klassiker und, wie erwähnt, neuerdings auch Marx.