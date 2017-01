Es wird eiskalt: Frostige Nässe ist auch Winter

Wo Regen war, folgt Sonnenschein. Die alte Weisheit wird sich in dieser Woche in Frankfurt allerdings nicht so richtig bewahrheiten. Der Freitag wird eiskalt, am Samstag bleibt es ebenfalls frostig. Ein wenig hat man dann allerdings die Chance, die Sonne zumindest eine Zeitlang zu sehen. Das ist der Moment, um mit seinen Lieben eine Wanderung im Taunus zu machen. Rausfahren in Richtung Neu-Anspach etwa, einkehren in einer zünftigen Apfelwein-Gaststätte.

Danach den Kopf durchlüften bei einem romantischen Spaziergang – und dann durchgefroren flott zurück in die Stadt fahren und ein luxuriöses Spa aufsuchen. Sich aufwärmen, ankuscheln und den Abend bei einem guten Glas und einem Liebes-Duett von Johnny Cash und June Carter Cash ausklingen lassen: „You’re a part of me“ – Du bist ein Teil von mir. Wer den Schmuddel-Winter so nicht überstehen kann, der sollte doch einfach nach Jamaika fliegen.