Ferienbeginn: Früher in den Urlaub: Wenn Eltern Schule schwänzen

Wer vor Beginn der Schulferien in den Urlaub reist, spart Geld. Manche Familie kommt da auf dumme Gedanken. Einige erschleichen sich den vorzeitigen Abflug mit falschen Attesten oder erfundenen Familientragödien. Schulleiter können davon ein Lied singen – wenn die Unsitte auch selten vorkommt. Das mag auch am drohenden Bußgeld liegen.

Alle Jahre wieder müssen Schulleiter eine Entscheidung treffen, die für manche Familien von großer Bedeutung ist, die manche Familie viel Geld kosten könnte. Dürfen die Kinder vor Ferienbeginn schon verreisen oder nicht? Gibt die Schulleitung grünes Licht oder nicht? Das Gesetz ist einfach: Wer frühzeitig mit seinen schulpflichtigen Söhnen und Töchtern den Abflug machen will, muss einen Antrag stellen und gute Gründe vorweisen können. Die Großmutter im Heimatland feiert einen runden Geburtstag, die Cousine in der Ferne heiratet, ein nahes Familienmitglied liegt im Sterben, eine Beerdigung findet statt.

Bei solch wichtigen Ereignissen entsprechen die meisten Schulleitungen auch mitten im Jahr dem Wunsch der Eltern. Manche aber kennen ihre Pappenheimer und wundern sich bald schon nicht mehr, dass bei manchen Familien stets kurz vor oder kurz nach den Sommerferien in der Ferne große Feste anstehen oder sich Tragödien abspielen. „Spätestens wenn die dritte Oma gestorben ist, fragt man mal kritisch nach“, weiß ein Schulleiter aus Erfahrung zu berichten. Namentlich will er nicht erwähnt sein – „sonst heißt es noch, ich sei pietätlos“.

Märchenonkel

Andrea Pohl, kommissarische Leiterin der Frankeschule, einer Realschule im Gallus, blickt auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung zurück und weiß das Phänomen einzuordnen. Ein weit verbreitetes ist es nicht. Im Gegenteil: Früher sei es öfter vorgekommen, dass Kinder einfach so in der letzten Woche gefehlt haben – ohne Grund, ohne ärztliches Attest. Mittlerweile gehen Schulleiter wie sie restriktiv vor, melden auch einen Tag unentschuldigtes Fehlen ans Staatliche Schulamt, das wiederum Bußgelder erlassen kann. Wie viele Meldungen pro Jahr anfallen, ob es tatsächlich weniger werden, kann die Behörde nicht sagen. „Wir haben da keine Statistik“, sagt die kommissarische Leiterin, Evelin Spyra.

Klar ist: Wer zum Schwänzen animiert, wird zur Kasse gebeten. 100 Euro pro Kind und pro Fehltag drohen, da überlegt sich die vierköpfige Familie dreimal, ob sich das Risiko lohnt. Schließlich schummeln die meisten ja gerade weil sie sparen möchten. Andrea Pohl von der Frankeschule überprüft deshalb hier und da mal eine Antragsbegründung. Unlängst war es ein angeblich im Sterben liegender Onkel, der ihr Misstrauen geweckt hatte. Sie ließ sich den Bericht eines türkischen Krankenhauses vorlegen und übersetzen. Ergebnis: Der Onkel war längst wieder mopsfidel.

Gesetz und Hüter Für Furore hat diese Nachricht gesorgt: Tage vor Beginn der bayerischen Pfingstferien hatte die Landespolizei an den Flughäfen in Nürnberg, clearing

Während sie von einer Handvoll solcher Fälle pro Jahr berichtet, erleben Schulleiter in Stadtteilen mit vielen finanziell nicht auf Rosen gebetteten Migrantenfamilien das schon öfter. Und manche Schulleitung räumt ein, es mit den Überprüfungen der Beweggründe nicht ganz so genau zu nehmen – „man hat ja schon irgendwie Verständnis für deren Situation“, sagt ein Rektor. Schließlich spart eine vierköpfige Familie mit vier Flugtickets außerhalb der Hauptsaison schon mal bis zu 1000 Euro. Was auch bedeutet, dass ein Bußgeld von 400 Euro einkalkuliert sein kann.

Erziehung zur Lüge

Ordnungswidrigkeit und fällige Geldstrafen aber sind nur das eine, für Schulleitungen wiegt ein zweifelhafter Lerneffekt viel schwerer. Eltern, die ihre Kinder zum Schwänzen animieren und sie dann noch dazu auffordern, in der Schule eine Räuberpistole zu erzählen, vermitteln eine fatale Botschaft: Lügen zum eigenen Vorteil ist okay. Das sei das eigentlich Schlimme, sagt Ingrid König, Leiterin der Berthold-Otto-Grundschule in Griesheim. Zehn bis 15 Fälle hat sie pro Jahr, wo Kinder entweder kurz vor den Ferien einfach fernbleiben oder den Urlaub über das Ferienende hinaus verlängern. „Wir können da nicht viel machen“, sagt sie. Meistens komme dann eh irgendein Attest von irgendeinem Arzt aus dem Heimatland der Eltern reingeschneit.

Ein weit verbreitetes Klischee allerdings stimmt nicht: Es sind wahrlich nicht nur mehrköpfige Migrantenfamilien, die es mit der Schulpflicht rund um alle Ferien nicht so genau nehmen. Eine Umfrage unter Gymnasialdirektoren zeigt: Die Unsitte beflügelt alle Milieus. Zuweilen verfügen gerade die gebildeten Mittelstände über wenig Unrechtsbewusstsein. Da werden dann die weit günstigeren Nebensaison-Flugtickets für den Sommerurlaub in den USA oder in Südafrika schon im Herbst geordert, um mit dem Frühbucherrabatt noch zusätzlich Geld zu sparen. Selbst mit Pauschalreisen in klassische Destinationen wie Mallorca oder die Kanaren spart man pro Kopf schon mal 250 Euro, wenn man sich die letzte Schulwoche schenkt. Manche Familien führten das ernsthaft als stichhaltigen Grund an, wundert sich Hans-Ulrich Wyneken, der die Carl-Schurz-Schule und kommissarisch das Gagern-Gymnasium leitet. „Da gibt’s dann lange Gesichter.“

Pfeifen die manchmal uneinsichtigen Eltern auf alle Warnungen, kann das sogar arbeitsreich enden für ihre Kinder. Sind die nämlich über 14 Jahre alt, werden sie selbst zur Verantwortung gezogen. Im vergangenen Jahr wurden einer Schülerin Wynekens Sozialstunden aufgebrummt. Da hatte ein 15-jähriger Schüler noch Glück gehabt. Den hatte die Bundespolizei bereits am Flughafen ausgebremst. Er hatte die Genehmigung der Schule vergessen.