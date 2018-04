Wiederaufbau: Frühester Baubeginn für neuen Goetheturm Ende 2019 angepeilt

Seit Monaten werden in Frankfurt Spenden für den im vergangenen Oktober abgebrannten Goetheturm gesammelt, doch bis der hölzerne Turm neu entsteht, ist Geduld gefragt. Frühestens Ende kommenden Jahres ist der Baubeginn angepeilt. „Es gibt ein Zeitfenster von Ende 2019 bis Mitte 2020”, sagte eine Sprecherin des Umweltdezernats am Freitag über den möglichen Beginn der Arbeiten. Wann der neue Turm eröffnet werden kann, sei noch unklar.

Aktuell laufen in Vorbereitung eines Wiederaufbaus des 43 Meter hohen Aussichtsturms mehrere Untersuchungen und Prüfungen. So muss geklärt werden, ob die bestehenden Fundamente für den Wiederaufbau genutzt werden können und ob der Boden von Teerölen verunreinigt ist und möglicherweise abgetragen werden muss. Außerdem wird geprüft, wie der neue Goetheturm auch Behinderten zugänglich gemacht und vor Vandalismus geschützt werden kann. Eine andere Untersuchung prüft, wie sich die Regeln für die Anforderungen an die Statik der Holzkonstruktion seit dem ersten Bau im Jahr 1931 geändert haben.

