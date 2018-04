Wer sich gern draußen in der Natur bewegt, ist längst nicht mehr auf die klassischen „Draußen“-Sportarten wie Fußball oder Beachvolleyball beschränkt. Nahezu jede Art von Sport lässt sich auf der grünen Wiese betreiben, entsprechende Angebote boomen auch in Frankfurt. Wir haben ein paar Ideen aufgegriffen.

Der Klassiker: Laufen gehen

Klar, rausgehen und loslaufen ist wohl das einfachste, um draußen Sport zu treiben. Der Vorteil: man kann es allein und zu jeder Zeit machen. Doch auch wer das Gruppengefühl als Ansporn braucht oder einfach lieber in Gesellschaft aktiv ist, wird bei den zahlreichen Lauftreffs fündig. Ob klassisches Joggen, Trail Running im Wald oder Parcours in der Stadt: für jeden Geschmack gibt es das passende Angebot.

Bild-Zoom Foto: Christoph Schmidt (dpa) Eine Joggerin läuft am 26.08.2015 im ersten Licht des Tages kurz vor Sonnenaufgang an der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (Hessen) vorbei. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gezieltes Training

Bei schönstem Wetter im stickigen Fitnesscenter schwitzen? Klingt nicht so attraktiv. Die gute Nachricht: Fitnesstraining verlagert sich mehr und mehr nach draußen. In vielen Parks findet man Trainingsgeräte für den Muskelaufbau, immer mehr Kurse werden zwischen Bäumen und Wiesen abgehalten. Besonders beliebt sind nach wie vor Trainings mit dem eigenen Körpergewicht. Gruppenkurse finden sich für klassische Fitnessprogramme ebenso wie für aktuelle Trends. Wer da nichts findet, kann auch einen Personal Trainer buchen.

Yoga

Die Fusion aus Bewegung und Meditation bleibt weiter im Trend. Es gibt ganze Kurse oder Workshops, häufig ist die Teilnahme auch flexibel; die Gebühr wird dann pro Stunde bezahlt. Der Sport wird an verschiedensten Orten praktiziert, beispielsweise beim Roof Top Yoga mit Blick über Frankfurt, in Parks oder am Mainufer. Gruppen findet man klassisch im Verein, im Internet (z.B. über Plattformen wie Meetup) oder über Social Media. Alternativ kann man natürlich auch einfach durch den Park laufen und sich einer sympathisch aussehenden Gruppe anschließen.

Bild-Zoom Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) Zwei Gänse schwimmen am 18.06.2017 in Frankfurt am Main (Hessen) auf dem Main entlang, während im Hintergrund eine Gruppe Stehpaddler unterwegs ist. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ab aufs Wasser

Sport auf dem Wasser ist nicht nur etwas für heiße Sommertage. Die Möglichkeiten sind auch hier vielfältig. Man kann direkt sportlich einsteigen beim Rudern oder erstmal einen Kanutrip mit Freunden oder Familie planen, mit dem Segelboot über den Main schippern oder ein Floß mieten. Vor der Skyline Frankfurts auf dem Wasser unterwegs ist man auch beim Stand Up Paddling. Hier gibt es ein umfangreiches Angebot an Kursen und Touren, man kann aber auch nur die Ausrüstung leihen und lospaddeln.

Sport im Team

Klar, Fußball, Volleyball, Basketball geht immer draußen. Doch auch abseits der typischen Ballsportarten gibt es Angebote für Sportbegeisterte, die am liebsten im Team spielen. Sportarten wie Ultimate Frisbee sind längst etabliert. Dazu kommen ausgefallenere wie Quidditch oder Jugger. Wie das in Aktion aussieht, seht ihr in unserem Video . An Ideen mangelt es also definitiv nicht. Vereine für (fast) alle Sportarten findet man z.B. über die Vereinssuche der Stadt Frankfurt.