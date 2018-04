Eschborn-Frankfurt "Der Radklassiker"

Der Mammolshainer Berg: Quälen oder schieben!

Kaum eine Ortschaft lockt jährlich am ersten Mai so viele Sportbegeisterte an, wie das beschauliche Mammolshain. Denn hier steht ein Mythos des traditionellen Radrennens am 1. Mai: Der Mammolshainer Berg. Auch Hobbysportler gehen hier gerne an ihre Grenzen, dabei ist das eigentlich illegal.