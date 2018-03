Ein Terroranschlag am Flughafen, Studentenproteste auf der Mainzer Landstraße, die größte Räumung seit Ende des Krieges: In den vergangenen 70 Jahren befand sich die Stadt Frankfurt immer wieder im Ausnahmezustand. Wir nennen fünf Tage, an denen (fast) nichts mehr ging.

Am kommenden Mittwoch, 28. März, fällt der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt größtenteils aus. Wegen der Tunnelsperrung auf der S-Bahn-Stammstrecke verkehren die ganze Woche über keine S-Bahnen. Am Mittwoch streiken zusätzlich die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs: Auch U- und S-Bahnen werden dann nicht fahren.

Eine Ausnahmesituation für die Pendlerstadt Frankfurt - schließlich kommen täglich Zehntausende mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die City. Aber trotzdem kein Vergleich zu den Tagen, die Frankfurt seit Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt hat. Wir nennen Ihnen die fünf wichtigsten Ausnahme-Tage der vergangenen 70 Jahre.

Stillstand Streik: Nur die Busse werden noch fahren Es kommt, wie befürchtet: Am Mittwoch streiken die Fahrer der U- und Straßenbahnen. Ausgerechnet in der Woche, in der auch im S-Bahn-Tunnel nichts mehr fährt. clearing

1. Ostern 1968 – Studentenproteste in Frankfurt

Anfang April 1968 eskalieren die seit Wochen schwelenden Studentenproteste: Nachdem ein verwirrter Rechtsradikaler den Studentenanführer Rudi Dutschke in Berlin mit mehreren Schüssen schwer verletzt hat, geben viele Menschen dem Springer-Verlag und seiner Bild-Zeitung eine Mitverantwortung. In Frankfurt versammeln sich Hunderte in der Mainzer Landstraße, vor den Gebäuden der Frankfurter Societät, bei der die Bild-Zeitung gedruckt wird. Die Studentenproteste im März '68 legen Frankfurt zwar nicht buchstäblich lahm - es soll sogar Frankfurter gegeben haben, die davon überhaupt nichts mitbekamen -, ihre langfristigen Folgen aber prägen die Stadt und das Land bis heute.

2. Juni 1985: Bombenterror am Frankfurter Flughafen

Am 19. Juni 1985 explodieren mehrere Kilo Sprengstoff in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens. Die Wucht der Explosion reißt drei Menschen in den Tod, 40 weitere werden zum Teil schwer verletzt. Mehr als 30 verschiedene Gruppen veröffentlichen in den folgenden Wochen Bekennerschreiben – wer letztlich für den Anschlag verantwortlich ist, ist bis heute nicht klar. Der Flughafen bleibt mehrere Tage gesperrt; die Polizeipräsenz wird in ganz Frankfurt deutlich erhöht. Für einige Tage befindet sich die Stadt in einer Art Schockstarre. Das Attentat von 1985 gibt bis heute Rätsel auf - die polizeilichen Ermittlungen sind nicht abgeschlossen.

3. 11. September 2001: Chaos in der City

Die islamistischen Terroranschläge in den USA wirken sich binnen weniger Minuten auch auf Frankfurt aus. Tausende Menschen versammeln sich vor den Fernsehern, verfolgen die Nachrichten zu den Angriffen auf das World Trade Center und das Pentagon. Zahlreiche Flüge fallen aus, am Flughafen herrschen zeitweise chaotische Zustände. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch empfiehlt die vorübergehende Schließung von Hochhäusern. US-Einrichtungen in Hessen werden abgeriegelt. Die Börsenkurse brechen ein. In den Folgewochen und -monaten bleibt Frankfurt in erhöhter Alarmbereitschaft. Wegen ihrer wichtigen Funktion für die Weltwirtschaft und ihrer symbolträchtigen Skyline gilt die Stadt als mögliches Ziel weiterer terroristischer Anschläge.

4. März 2015: Blockupy-Proteste in Frankfurt

Heftige Proteste begleiten die Eröffnung der neuen Europäischen Zentralbank im Frühjahr 2015. Vor allem am 18. März legen sie Frankfurt lahm. Bereits am Vorabend kommt es zu Ausschreitungen . Die Polizei hat die EZB weiträumig abgesperrt und Wasserwerfer aufgestellt. Mehrere tausend Demonstranten und Polizeibeamte treffen im Verlauf des Tages immer wieder aufeinander - rund um das EZB-Gelände, aber auch in den anliegenden Frankfurter Stadtteilen. Polizeiautos werden in Brand gesteckt; die Beamten setzen Pfefferspray, Reizgas und Wasserwerfer ein. Der Verkehr im Osten der Stadt liegt stundenweise komplett lahm.

Bilderstrecke Frankfurt: Blockupy-Protest auf der Römertreppe

5. Weltkriegs-Bombe im Westend

Bei Bauarbeiten im Westend wird im Sommer 2017 eine 1,4 Tonnen schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden – ein Ungetüm, dessen Sprengkraft ausreicht, um Häuser im Umkreis von mehreren hundert Metern abzudecken. Der Fundort wird umgehend abgesichert und fortan rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Für die Entschärfung der Bombe am darauffolgenden Sonntag müssen große Teile des Westends geräumt werden: Die Polizei errichtet eine Sperrzone im Umkreis von 1,5 Kilometern um die Bombe; 70.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Es handelt sich um die größte Evakuierungsaktion in Frankfurt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Für ein paar Stunden ist die Sperrzone buchstäblich ausgestorben, ehe die Bombenentschärfer Vollzug melden können.

Bilderstrecke Bombenfund in Frankfurt: So verlief die größte Evakuierung der Nachkriegszeit

