Was tun am Wochenende? Wir hätten da ein paar Vorschläge - für Nachteulen und Lauf-Enthusiasten, für Partylöwen und Sportfreaks.

Samstag, 25. November: Marché de Nuit

Für Nachteulen, Designfreunde und Flohmarkt-Stöberer: Am Samstagabend findet erneut der beliebte Nachtmarkt im Zoo-Gesellschaftshaus statt. Rund 100 Designer, Künstler und Kreative stellen aus - zu sehen und zu kaufen gibt es jede Menge, von Fotografie über Schmuck bis zu Kleidung, Literatur und Kinderspielzeug. Ausführliche Infos gibt's hier.

Samstag, 25. November: Schirn At Night - Glanz und Elend

Für alle, die "The Great Gatsby" auf dem Nachttisch liegen haben: Die aktuelle Schirn-Ausstellung "Glanz und Elend der Weimarer Republik" stellt den Rahmen für eine neue Auflage der beliebten "Schirn at Night"-Partys. Ab 20 Uhr wird in der Schirn gefeiert. Studenten erklären die Ausstellung, gleichzeitig gibt es Drinks und Musik. Mehr Infos gibt's hier.

Samstag, 25. November: Freiheit und Kunst im Iran

Für (Iran-kritische) Freunde persischer Musik und Kultur: Um die Situation der Exil-Iraner, um Musik und die Hoffnung auf ein Ende des Mullah-Regimes geht es in dem Konzert und Vortrag "Freiheit und Kunst im Iran" von Shahin Najafi am Samstagabend beim ASta der Uni Frankfurt. Los geht's ab 22 Uhr, ausführliche Infos gibt's hier.

Sonntag, 26. November: Save Your Lead 10 K

Für schnelle und langsame Läufer und alle dazwischen: Frankfurts Lauf-Star Florian Neuschwander lädt zum "Spaß-Trainingswettkampf" am ehemaligen Goetheturm. Jeder Läufer gibt vor dem Start an, wie lange er für die zehn Kilometer lange Strecke braucht. Die langsameren Läufer starten zuerst, die schnelleren später. Wenn jeder realistisch schätzt, müssten alle Läufer mehr oder weniger zeitgleich im Ziel ankommen. Start ist um 10 Uhr am ehemaligen Goetheturm, die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos gibt's hier.

Sonntag, 26. November: Löwen Frankfurt vs. SC Riessersee

Für alle, die anderen gerne beim Schwitzen zusehen: Wer's gerne sportlicher mag: Die Löwen Frankfurt empfangen am Sonntag den SC Riessersee. Die Eishockey-Partie beginnt ab 18.30 Uhr in der Frankfurter Eissporthalle. Tickets gibt's an der Abendkasse. In unserem Liveticker können Sie das Spiel freilich auch vom Sofa aus verfolgen ...