Weltrekorde made in Germany: Fünf neue Weltrekorde in der Arena

Vom Kokosnuss-Spalten bis hin zum Bücher-Stapeln: In Frankfurt haben am Montag mehrere Personen Rekordversuche gewagt.

Einmal im Jahr erscheint das Buch „Weltrekorde made in Germany“ – morgen ist es wieder soweit. Auf den Seiten werden spannend-spektakuläre Spitzenleistungen aus dem rekordverrückten deutschen Sprachraum aufgeführt. Beim Umblättern stockt dem Betrachter schon mal der Atem. Am Montag erstritten sich waghalsige Rekordbrecher ihren berechtigten Platz in der Ausgabe 2017. Vom Kokosnuss-Spalten übers Schwerter-Schlucken bis hin zum Bücher-Stapeln: Einige Unterfangen waren tollkühn, andere lachhaft unsinnig. Fakt ist: Deutschland ist jetzt um fünf Rekorde reicher – Volontärin Janina Raschdorf hat alle Versuche in Frankfurt beobachtet.

Bilderstrecke Skurrile Weltrekord-Versuche in Frankfurt