Weg aus dem Bahnhofsviertel: Nach Sachsenhausen?: Für Cream-Music ist an der Taunusstraße Schluss

Bernhard „Bernie“ Hahn (50) ist nicht böse auf den Vermieter: „Er will mit seiner Immobilie Geld verdienen, das ist legitim.“ Dennoch war für den Sprecher der vier Hahn-Brüder, die das Traditionsgeschäft Cream-Music gemeinsam betreiben, die angekündigte Mieterhöhung der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Er hat jetzt endgültig den Hals voll von dem Standort zwischen Süchtigen und Dealern.

„Ich habe am Bahnhofsviertel festgehalten, die anderen wollten schon lange weg“, sagt Bernie Hahn, der für die Inhabergemeinschaft des Familienunternehmens (vierte Generation) als Sprecher fungiert. Seit zehn Jahren kämpft er gemeinsam mit anderen gegen die Zustände an, schrieb einen offenen Brief an die damalige Oberbürgermeisterin Petra Roth, drohte, die Gewerbesteuer auf ein Treuhandkonto zu überweisen. Roth und der damalige Ordnungsdezernent Volker Stein waren bei ihm. „Ich habe gedacht, jetzt wird es besser.“ Doch es wurde nur immer schlimmer. „Wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren“, zitiert er Niko Kovac. Und verlässt das Viertel als einer der beiden letzten Fachhändler in der Straße .

Tradition am Standort

In der Taunusstraße wurde das „Musikhaus B. Hummel“ 1904 gegründet, von der Urgroßmutter Hahns. An diesem Standort wurde es bekannt bei Fachleuten und Musikern, weltweit. Elvis Presley kaufte hier eine Gitarre, Hans Hahn, Bernies Vater, war nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Händler der amerikanischen Gitarrenmarke Fender, bis heute beschäftigt er in seinem Team einen Ingenieur, der Musikern geliebte Instrumente repariert. Cream-Music heißt der Laden mit der besonderen Atmosphäre seit den 70er Jahren.

„Ich habe mir den Arsch aufgerissen. Habe mit dem Polizeipräsidenten gesprochen, mit Oberstaatsanwälten, dem Ordnungsamt“, so Hahn. „Alle, alle haben sich wirklich Mühe gegeben.“ Aber die Zustände wurden nicht besser. Dass ein Teil der Dealer aktuell in der B-Ebene ihren Geschäften nachgehen, ist für ihn keine Entlastung. „Unsere Kunden müssen da durch.“ Eine Musikschule eröffnen? Undenkbar in der Taunusstraße.

Neueröffnung 2017

So fiel jetzt, als die Mieterhöhung drohte, die Entscheidung. „Die Kündigung schreiben wir jetzt, der Vertrag läuft noch zwölf Monate, ich würde aber gerne am 1. September neu eröffnen“, sagt Hahn.

Den neuen Standort weiß er auch schon. Cream-Music eröffnet in der Seehofstraße 6, in den Räumen, in denen bis vor einiger Zeit das Restaurant Manitou war. „Dort ist mehr Platz. Ich muss auch an die Zukunft denken. In der nächsten Generation sind schon sieben Kinder da, die das Geschäft weiterführen sollen.“

In der Taunusstraße sei dies nicht möglich. Selbst wenn die Straße in zehn Jahren so schick würde wie jetzt schon die Kaiserstraße oder die Münchener, die Mieten würden unbezahlbar.

Trotzdem: Aus der Taunusstraße werden die Hahns sich nicht lautlos verabschieden. Sondern so, wie es sich für Musiker gehört, mit einem Konzert auf der Straße.