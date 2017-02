Lob von OB Feldmann: Für ein demokratisches Europa: Hier ist der Puls der EU zu spüren

Einige hundert Menschen machen sich jeden Sonntag in Frankfurt für ein gemeinsames, demokratisches Europa stark. "Pulse of Europe" heißt die Bewegung, die in immer mehr Städten zu Kundgebungen aufruft.

Die Entscheidung für den Brexit war der erste Schock, dann kam die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Daniel und Sabine Röder – zwei überzeugte Europäer aus Frankfurt – gründeten einen Tag nach der US-Wahl eine Initiative für ein starkes demokratisches Europa und tauften sie „Pulse of Europe“ (Der Puls Europas). Dabei hat das Paar auch die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich im Frühjahr sowie zum Bundestag im Herbst im Blick. „Aus unserer Sicht die Schicksalswahlen für die Europäische Union“, sagt Daniel Röder.

Kettenreaktion

Mit einer Art Kettenmail im Bekanntenkreis bereiteten die Röders die erste Kundgebung vor. Als dann gleich rund 200 Menschen kamen, nutzten die beiden Anwälte und Mediatoren die Vorweihnachtszeit, um „Pulse of Europe“ „professioneller aufzustellen“: Internetauftritt, Vereinsgründung und ein Organisationskomitee gehörten dazu. Inzwischen versammeln sich jeden Sonntag einige hundert Menschen in der Frankfurter Innenstadt zu den Kundgebungen.

Parallel dazu gehen auch in Freiburg und Karlsruhe Menschen auf die Straße, „um den europäischen Pulsschlag wieder spürbar zu machen“. Köln und Amsterdam sollen an diesem Sonntag folgen – und bald auch Paris. Zudem gebe es Anfragen aus Städten wie Stuttgart und Berlin, erzählt Röder. Entwickelt sich eine neue, gar internationale soziale Bewegung überzeugter Europäer?

Die ganz große Resonanz Tausender fehlt – zumindest noch. „Viele Leute sind in dem lange stabilen System behäbig geworden“, sagt der 44 Jahre alte Röder. „Wir waren am Anfang aber auch ein bisschen vorsichtig, wollten uns nicht vereinnahmen lassen und einen breiten Konsens herstellen.“ Denn: „Wir sind parteiunabhängig und altersübergreifend.“ Inzwischen spreche der Verein auch die Studierendenvertretungen der Hochschulen und einige Gewerkschaften an. Mehrere Kirchengemeinden, die Jüdische Gemeinde sowie deutsch-türkische und deutsch-griechische Freundeskreise hätten die Kundgebungen auch schon unterstützt.

Positive Rückmeldung

Die Rückmeldung der Teilnehmer sei sehr positiv: Viele seien froh, ein Ventil gefunden zu haben und mit ähnlich Denkenden ein Zeichen für Europa setzen zu können. „Das Gemeinschaftsgefühl erdet.“ Röder sieht daher den Anfang einer Gegenbewegung, seinen Verein als „eine Plattform, Leute zusammenzubringen“. Allerdings fragt sich Röder auch: „Wo sind viele der glühenden Europäer von früher?“

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) lobt die Initiative: „Pulse of Europe“ macht genau das Richtige: Plakativ ein Gegengewicht gegen diejenigen setzen, die dem Nationalismus frönen und Mauern errichten wollen“, sagt der Sozialdemokrat. „Ich bin stolz auf die Frankfurterinnen und Frankfurter, die jede Woche zeigen, dass wir in unserer Stadt mehr Europa und mehr Internationalität brauchen und nicht höhere Grenzzäune.“

„Es gab noch nie so lange Frieden wie jetzt in Europa, und Krieg war in Europa immer da, wo die EU noch nicht war“, sagt Röder über den Friedensnobelpreisträger. „Die EU und der Euro sind eine ganz tolle Sache. Diese Errungenschaften möchte ich nicht missen.“ Der Verein wolle einen Beitrag für den Bestand eines vereinten, demokratischen Europa leisten, „ein Europa, in dem die Achtung der Menschwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlage des Gemeinwesens sind“, heißt es auf der Homepage.

Glaube an die EU

„Wir sind überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen an die Grundidee der EU und ihre Reformierbarkeit und Weiterentwicklung glaubt und sie nicht nationalistischen Tendenzen opfern möchte“, ist auf der Homepage auch zu lesen. Europäische Fahnen und Banner – die Symbole der EU – sind die Zeichen bei den Kundgebungen. „Dazu können vielleicht nicht alle Ja sagen“, sagt Röder. Europa komme bei den Bürgern nicht gut genug an, die Politiker müssten ihre Konzepte und die Kommunikation überdenken. „Wir meinen auch, dass die EU reformierbar sein muss.“ Der Verein denke über Petitionen nach.

Simon Teune von der Technischen Universität Berlin hat bislang noch nichts von „Pulse of Europe“ gehört. „Wie sich das entwickeln wird, ist völlig offen“, sagt Teune, der soziale Bewegungen erforscht. „Aber es ist durchaus denkbar, dass die beängstigenden Entwicklungen in den USA auch in Deutschland Menschen mobilisieren, die bereit sind, das liberale Gesellschaftsmodell zu verteidigen.“

Teune gibt aber auch zu bedenken: „Da antiliberale Entwicklungen in Ungarn, Großbritannien, Polen oder in der Türkei bislang keine starken europäischen Proteste ausgelöst haben, ist eine gewisse Skepsis aber sicher angebracht.“ Für das liberal-konservative Milieu seien Proteste nicht die erste Wahl, wenn es um politische Einflussnahme geht, erläutert dies der Wissenschaftler. „Aber das sind Gewohnheiten, die sich gerade durchaus verflüssigen.“