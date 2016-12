Zwangsvollstreckung rückt näher: Fußball statt Pferde: Renn-Klub muss Gelände räumen

Der Frankfurter Renn-Klub muss die Galopprennbahn räumen und das Gelände an die Stadt herausgeben. Das hat das Landgericht Frankfurt Freitag entschieden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auf dem Gelände ein Leistungszentrum bauen. Die Entscheidung ist ein erster Schlusspunkt in zähen juristischen Auseinandersetzungen.

Der Renn-Klub sei nie Mieter gewesen, sondern nur Dienstleister, sagte Richterin Irene Brücher. Nachdem der Mietvertrag zwischen Stadt und der Hippodrom GmbH beendet worden sei, sei «der Renn-Klub als Dienstleister zur Nutzung des Geländes nicht mehr berechtigt».

Das Urteil ist laut Gericht «vorläufig vollstreckbar». Das heißt, die Stadt kann Zwangsräumung und Abriss veranlassen, auch wenn der Rechtsstreit weitergeht. Sie muss dafür eine Sicherheitsleistung von 216 000 Euro hinterlegen. Mit diesem Geld wird der Renn-Klub entschädigt, falls die Stadt in der nächsten Instanz unterliegt. Die Streitigkeiten beschäftigen mittlerweile mehrere Gerichte in einer ganzen Reihe von Prozessen.

Die Stadt hofft, dass die Galopper nun freiwillig abziehen. Wenn nicht, werde man einen Gerichtsvollzieher schicken und den Abriss der Tribüne veranlassen, kündigte der Leiter des städtischen Liegenschaftsamts, Alfred Gangel, nach dem Urteil an. Bis Weihnachten gelte jedoch Friedenspflicht.

Der Sprecher des Renn-Klubs, Carl-Philip Graf zu Solms, kündigte an, in Berufung gehen. Auf einen freiwilligen Rückzug brauche die Stadt nicht zu hoffen: «Das wird nicht passieren.»

Die Kommune hatte das Grundstück für 6,8 Millionen Euro in Erbpacht an den DFB übertragen. Eigentlich muss die Stadt zum Jahresende das Gelände übergeben. Dieser will dort ein über 100 Millionen Euro teures Leistungszentrum bauen. Der DFB hatte aber bereits gesagt, dass es ihm auf ein paar Monate nicht ankomme.

Ein von einer Bürgerinitiative initiierter Bürgerentscheid zum Erhalt der Rennbahn war im vergangenen Jahr gescheitert. Danach hatte die Stadt die sofortige Räumung des Geländes verlangt. Dagegen wehrt sich der Klub mit allen juristischen Mitteln. Der DFB hat sich in der Auseinandersetzung bislang abwartend gegeben. Nach den bisgerigen Plänen soll das Leistungszentrum Anfang 2019 eröffnet werden.