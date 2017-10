Frankfurt Marathon: Gabius verpasst Rekord: Sechster beim Frankfurt-Marathon

Arne Gabius hat beim Frankfurt-Marathon seinen zwei Jahre alten deutschen Rekord verpasst. Der 36-jährige Wahl-Stuttgarter wurde am Sonntag Sechster in 2:09:59 Stunden. 2015 hatte er am Main in 2:08:33 Stunden seine nationale Bestmarke aufgestellt. Auf Platz eins rannte überraschend Shura Tola aus Äthiopien in 2:05:50 Stunden vor seinen Landsleuten Kelkile Woldaregay (2:06:56) und Getu Feleke (2:07:46).

Lokalmatadorin Katharina Heinig aus Frankfurt war als Achte beste Europäerin bei den Frauen und wurde zudem deutsche Meisterin. In 2:29:29 Stunden knackte sie die Norm für die Europameisterschaften 2018 in Berlin. Die Vorjahreszweite Fate Tola aus Braunschweig musste sich mit Rang neun und 2:30:12 Stunden begnügen. Den Sieg sicherte sich die kenianische 5000-Meter-Olympiasiegerin Vivian Cheruiyot in 2:23:35 Stunden. Zweite wurde Yebrgual Arage aus Äthiopien in 2:24:30 Stunden vor Teamkollegin Meskerem Wondimagegn (2:24:38).

