Frankfurt Historisch: Galgen, Lepra, Raststätte: Kennen Sie die Namensherkunft dieser Stadtteile?

Insgesamt 46 Stadtteile hat Frankfurt am Main, die Namen davon hat jeder schon einmal gehört. Wo aber diese Namen herkommen und welche Bedeutung sie haben, ist Jahrhunderte nach der Namensgebung oft nicht mehr so einfach herauszuhören. Wir bringen Licht ins Dunkel.

Bonames

Bonames gehört seit dem 1. April 1910 zu Frankfurt. Zur Zeit der Römer lag das Gebiet an der römischen Heerstraße in der Wetterau. Zu der Herkunft des Namens „Bonames“ gibt es zwei Thesen, in beiden Fällen aber kommen sie aus dem Lateinischen. Die bekanntere Version ist die, dass er sich von „bona mansio“ ableitet, was „Gute Raststätte“ bedeutet. Die Römer haben also wohl gerne an diesem Fleckchen eine Pause gemacht. Die zweite Version ist die, dass der Name Bonames von „bona missa“ stammt, was „Gute Messe“ bedeutet. Vielleicht hat auch ein rhetorisch begabter Priester hier gewirkt?

Auch eine Burg Bonames gab es, errichtet wurde diese vermutlich zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Die relativ kleine, mittelalterliche Niederungsburg ist mittlerweile überbaut. Sie befand sich am alten Ortskern von Bonames, heute stehen hier Wohnhäuser.

Gallus

Das Viertel neben dem Frankfurter Bahnhof wurde nicht etwa nach dem lateinischen Wort „Gallus", zu deutsch: „Hahn" benannt, wie man glauben könnte. Das Frankfurter Gallusviertel hat eine viel dunklere Vergangenheit. Hier wurden früher Verurteilte hingerichtet. Der Name stammt von der Galluswarte, die damals noch Galgenwarte hieß. Sie wurde im Mittelalter als Wartturm gebaut, der die Stadt schützen sollte. Von diesen Beobachtungstürmen aus wurde die Umgebung bewacht, um beim Anrücken von Feinden frühzeitig die Bevölkerung warnen zu können.

Der Name „Galgenwarte“ kommt von dem Frankfurter Galgenfeld, dass im Mittelalter östlich der Galluswarte lag. Die Hinrichtungsstätte stand am heutigen François-Mitterrand-Platz und wurde 1806 wegen eines Besuch des Kaisers Napoleon abgerissen. Und doch ist der bekannteste Frankfurter Galgen dank seiner Namenspatenschaft nicht in Vergessenheit geraten.

Gutleutviertel

Man könnte meinen, der Name „Gutleut“ bezeichnet „Gute Leute“, nette Menschen eben. Dem ist aber nicht so, denn im dreizehnten Jahrhundert wurden so die Aussätzigen, also Leprakranke, genannt. Die Krankheit war in Europa weit verbreitet. Sie wird durch ein Bakterium ausgelöst, nach und nach sterben Nerven im Körper ab und das Blut verdickt sich. Dadurch verstopfen Gefäße der Arterien und Venen.

In Frankfurt gab es also diesen „Gutleuthof“, auf dem die kranken Menschen versorgt und untergebracht wurden. Nachdem Lepra zum Ende des 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa fast verschwunden war, wurde der Gutleuthof zeitweise zum Gefängnis umfunktioniert. Hier saßen die Aufständischen um Vincenz Fettmilch ein. 1978 wurde der Hof abgerissen, die Stadt Frankfurt baute daraufhin an dieser Stelle die heutige Werner-von-Siemens Schule.

Sachsenhausen

Sachsenhausen gehörte bereits im Mittelalter zur Stadt Frankfurt. Woher der Name des Stadtteils kommt, ist bis heute nicht ganz gesichert. Vermutlich leitet er sich von "Sassenhusen" ab, einem Ort wo die "Beisassen hausten". Das waren im mittelalterlichen Stadtrecht Bürger mit eingeschränkten Rechten. Damals konnten nur diejenigen vollwertiger Bürger werden, die Sohn eines Bürgers waren, bestimmte Berufe ausübten oder über ein bestimmtes Vermögen verfügte. Die Beisassen wurden von der Stadt geschützt, konnten auch zu manchen Pflichten herangezogen werden, hatten aber kaum politische Rechte.

Eine andere Erklärung ist die, dass Karl der Große nach den Sachsenkriege besiegte Sachsen am Main ansiedelte. Sie hätten so direkt gegenüber der von ihm gegründeten Königspfalz gelebt. Historische Belege für diese Legende gibt es allerdings nicht.

Nied

Nied gehört seit dem 1. April 1928 zu Frankfurt. Der Stadtteil ist zwischen Main und Nidda gelegen. Auch seinen Namen hat er von einem der Flüsse enthalten. "Nied" kommt aus dem Keltischen und bezieht sich auf die Nidda, die ihre Quelle im Vogelsberg hat und in Frankfurt schließlich in den Main fließt. Der Name "Nidda" gehört zu den ältesten Gewässernamen in Europa und schon die im 1. Jahrhundert nach Christi errichtete Römerstadt Nida weißt darauf hin, dass auch die Römer den Namen bereits kannten.

Aber nicht nur in Deutschland gibt es eine Nida, auch in Polen, im Baltikum und in Skandinavien fließen Gewässer mit diesem Namen. Sprachwissenschaftler nehmen deshalb an, dass er auf die Indogermanische Ursprache zurück geht, aus der sich später unter anderem das Germanische, Slawische, Iranische und eben auch das Keltische entwickelte.

Dornbusch

1910 wurden die beiden Stadtteile Ginnheim und Eckenheim in Frankfurt eingemeindet. Das Gebiet dazwischen, das heute der Stadtteil Dornbusch ist, bestand damals zum größten Teil fast nur aus - wer hätte es vermutet - dornigen Büschen.

Es wird angenommen, dass diese im späten Mittelalter einen Teil der Frankfurter Landwehr ausmachten. Die Landwehr war ein Gebiet vor der Stadtmauer, welches es Feinden schwerer machen sollte, ins Stadtgebiet vorzudringen. Sie bestand zum großen Teil aus Hecken ("Gedörn"), schwer durchdringlichen Dornbüschen und Gräben.