Mit einer Vortragsreihe feiert das Gallus Theater in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag und sein 20-jähriges Bestehen in den Adlerwerken. Wobei die ersten Pioniere, die die Maschinenfabrik in ein politisch-kulturelles Forum verwandeln wollten, sogar noch aus der 1968er-Generation stammen.

Wo heute der Theatersaal und das Foyer untergebracht sind, befand sich vor 40 Jahren noch die Werkzeugmacherei der Adlerwerke. In der benachbarten Stanzerei der Büromaschinenfabrik arbeiteten 1973 die Sponti-Studenten Volker Nimrich und Gerd Fürst, scheiterten jedoch mit ihren politischen Kampagnen. Denn die Belegschaft hatte sich in der 1880 gegründeten Traditionsfabrik eingerichtet. Dass es 20 Jahre später zur Schließung kommen und hier das Gallus Theater einziehen würde, ahnte damals noch niemand.

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski Urgesteine des Theaters: Fürst, Becker, Nimrich und Müller.

Stattdessen gründeten Nimrich und Fürst mit weiteren Gesinnungsgenossen den Verein „Internationales Solidaritätszentrum“, der im Gallus Zentrum in der Krifteler Straße dem „Teatro Siciliano“ eine Spielstätte bot. Daraus entwickelte sich ein kontinuierlicher Theaterbetrieb, der 1998 in die Adlerwerke zurückkehrte. So schließt sich der Kreis und das heutige Gallus Theater blickt auf 40 Jahre Geschichte in einem Stadtteil zurück, der sich seit jeher im sozialen Umbruch befindet. Am Dienstag, 13. März und am Dienstag, 10. April berichten die beiden Theatermacher Willy Praml und Brian Michaels, wie sie mit dem Ensemble sizilianischer Jugendlicher das erste Theaterstück „Qui e là“ (hier und dort) aufführten. Im September spannt eine Fotoausstellung den Bogen von den Adlerwerken in den 1960er Jahren bis zur Gegenwart.

Die Vorgeschichte des Gallus Theaters begann, als die beiden Spontis Nimrich und Fürst in den 1970er Jahren das Leben der arbeitenden Bevölkerung in den Adlerwerken kennenlernen wollten. „Ich ließ mich als Kontrolleur anlernen, um die fertigen Werkstücke für die Maschinen abzunehmen“, berichtet Nimrich. Die Arbeiter versuchten durch Akkorde ihren Verdienst zu steigern, doch Bier und Schnaps waren häufige Begleiter. „Wir wurden auch mal in eine Arbeiterfamilie nach Hause eingeladen, trotzdem blieben die Kontakte eher oberflächlich“, erinnert sich Fürst.

Eigenes Stück inszeniert

Da die Vorgesetzten Verdacht schöpften, wurden beide Studenten gefeuert und setzten ihre Arbeit im Galluszentrum fort, wo sie italienische Gastarbeiter mit ihren Flugschriften besser erreichen konnten. Doch immer häufiger kamen deren Kinder in die Krifteler Straße und redeten über ihre schwierige Situation als jugendliche Migranten der zweiten Generation. „Dabei stellten die jungen Leute etwas dar, gerade die italienischen Jungs waren viel attraktiver gekleidet als unsere“, erinnert sich Willy Praml.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA Das Gallus Theater ist in den Adler-Werken beheimatet.

Gerne griff er deshalb von Brian Michaels Idee auf, mit den Jugendlichen ein eigenes Stück zu inszenieren. Durch die Uraufführung von „Qui e là“ bildete die Gruppe als „Teatro siciliano“ das erste Gastarbeiterensemble in Deutschland. Die Gruppe ging sogar in Süditalien auf Tournee und konnte andere Gruppen für die Theaterarbeit begeistern. Seit 1983 hatte sich endgültig der Name „Gallus Theater“ durchgesetzt. „Oben hatten wir die Bühne, unten eine Disco, jeder war so ziemlich für alles zuständig“, erinnert sich die Jugendpädagogin Anne-Löß Bottino, die einen der jungen Akteure heiratete und mit ihm heute die Pizzeria „La Strada“ führt.

Nach einer Phase der Fluktuation übernahm 1986 ein neues Team die vorübergehende Regie im Gallus Theater: Darunter waren auch die Lehrerin Heike Bonzelius und der Programmierer Winnie Becker – sie blieben bis heute, nicht zuletzt, da sich die Bühne auch dank gezielter städtischer Förderung seit 1990 zu einer festen Größe in der sich entwickelnden freien Kulturszene Frankfurts etablierte.

Neues Forum für Künstler

Nach der Schließung der Adlerwerke konnte 1998 nach zähem Ringen der damalige Planungsdezernent Martin Wentz (SPD) den Wunsch des Gallus Theaters nach einer größeren Spielstätte im historischen Fabrikgebäude erfüllen. Dort hat die freie Theater- und Künstlerszene im Rhein-Main-Raum ein neues Forum gefunden, zudem ist das Gallus Theater seit 1997 Mitveranstalter des hessischen Kinder- und Jugendfilmfestivals „Visionale“ und kooperiert mit der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Doch der Traum vom alternativen Theater erforderte oft viele Zugeständnisse, denn die Theaterleitung muss bisher mit 280 000 Euro statt der einst in Aussicht gestellten 300 000 Euro jährlich wirtschaften. „Umso mehr freuen wir uns, wenn wir durch persönlichen Einsatz und Quersubventionierung auch besonderes Kinder – und Jugendtheater zeigen können“, betont Becker und nennt beispielhaft „Der Junge mit dem Koffer“ über einen indischen Flüchtling. Seit drei Jahren stellt das Theater zudem seinen Betrieb auf nachhaltige Heiz- und LED-Technik um, auch die Tontechnik wird nun digitalisiert.