Arbeiten im Gallus verzögern sich: Galluswarte muss schöner werden

Wenn es in den letzten lauen Sommernächten schon wieder etwas früher dunkel wird, sieht man an der Galluswarte schon mal eine Lichterkette über der „Trinkhalle im Turm“ oder von innen beleuchtete Fenster.

Ein sehr bescheidener Anfang, denn im Umfeld des historischen Wahrzeichen sieht es immer noch dunkel und unwirtlich aus – vor allem im Durchgang mit der Straßenbahnhaltestelle unter und im S-Bahnhof Galluswarte, wo häufig defekte Rolltreppen, undichte Stellen in der Überdachung und Taubendreck hinzukommen.

Damit die seit vielen Jahren geplante Aufwertung des Umfelds um die Warte endlich in Gang kommt, fordern die Grünen im Ortsbeirat 1 (Innenstadt, Bahnhofsviertel, Gallus, Gutleut) den Magistrat nun auf, das Projekt „Stadtteileingang Galluswarte“ zeitlich vorzuziehen. „Denn die Gesamtsituation ist in den vergangenen Jahren nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Berufspendler müssen zudem erhebliche Unannehmlichkeiten beim Weg vom Bahnhof Galluswarte Richtung Adam-Riese-Straße hinnehmen“, betont der Fraktionssprecher Andreas Laeuen.

Deshalb wollen die Grünen in der heutigen Sitzung noch einen weiteren Antrag an den Magistrat verabschieden, die Erschließung über die fußläufigen Wege für Pendler und Anwohner nördlich der Mainzer Landstraße zu verbessern, da sich die Überquerung der Mainzer Landstraße oft als „Hindernislauf mit vielen Umwegen“ darstelle.

Optische Aufwertung

Für die optische Aufwertung des Stadtteileingangs Galluswarte existiert bereits ein Konzept des Architekturbüros Scheffler und Partner, das unter anderem eine ansprechende Beleuchtung der S-Bahn-Unterführung, eine Verbindung zur Galluswarte durch passende Bodenbeläge und einen Umbau des Pavillons mit den beiden Trinkhallen vorsieht, der die Bausubstanz der 1950er Jahre weitgehend erhält.

Die Planung des Archtitekturbüros wurde 2013 vom Magistrat verabschiedet und sollte je nach Priorität und Freigabe der Mittel „frühestens 2016“ realisiert werden. Doch mit einer zeitnahen Umsetzung sei nicht zu rechnen, wie der Sprecher des Planungsdezernats Mark Gellert verdeutlicht: „Tatsächlich scheint ein zeitliches Vorziehen nicht möglich, da sich abzeichnet, dass die bereits im Bau befindliche Verlängerung der Stadtbahn U 5 ins Europaviertel zu einem Umleitungsverkehr führen wird, der auch die Galluswarte betreffen wird.“

Zwar werde derzeit noch verwaltungsintern an entsprechenden Verkehrsmodellen gearbeitet. „Doch das Projekt für den Stadtteileingang Galluswarte kann voraussichtlich erst in Angriff genommen werden, wenn die Arbeiten an den Großbaustellen für die Stadtbahn weitgehend abgeschlossen sind“, räumt Gellert ein. Wann dies der Fall sein wird, könne derzeit noch niemand sagen.

Eine Erklärung, die Laeuen mit Enttäuschung und Unverständnis quittiert: „In der Innenstadt gibt es auch viele Baustellen mit Umleitungen, und man findet trotzdem Lösungen, ohne dass Baumaßnahmen ständig aufgeschoben werden müssen“, kritisiert er. Deshalb wolle man sich die Gründe auf jeden Fall genauer vom Magistrat erklären lassen. Zumal ja auch das Baudenkmal selbst außen illuminiert und innen zugänglich gemacht werden soll.

Führungen im Turm ?

Schließlich stellte Petra Kanamüller vom Stadtplanungsamt vor einem Jahr die restaurierte Galluswarte vor, zusammen mit dem Buch „Weit draußen vor den Toren der Stadt“ der beiden Stadtteilhistorikerinnen Renate Ullrich und Hanne Emrich. Seitdem wird überlegt, wie man die Galluswarte auch innen der Öffentlichkeit zugänglich machen kann, zumindest zu besonderen Anlässen oder für ausgewählte Besuchergruppen. Eine Frage, die sich möglicherweise auch an der Bereitschaft von Ehrenamtlichen entscheidet, Interessierte durch den Wachturm zu führen.

Die Ortsbeiratssitzung beginnt heute um 19 Uhr beim Caritatsverband in der Alten Mainzer Gasse 10, Konferenzraum 1 und 2.