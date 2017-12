Im Juni kommt die "Game of Thrones Live Concert Experience" nach Frankfurt. Der gebürtiger Duisburger Ramin Djawadi inszeniert das Konzert. Der 43-Jährige ist einer der gefragtesten Film- und Fernsehkomponisten der Welt. Neben der Musik zur Serie „Game of Thrones“ hat er auch den Soundtrack zu Blockbuster wie „Pacific Rim“ oder „Iron Man“ sowie zur neuen Hit-Serie „Westworld“ geschrieben.

Millionen Fans weltweit warten auf das fulminante Ende vom „Game of Thrones“. Und du musst die Musik dafür schreiben. Spürst Du Druck, wenn Du an die Komposition der letzten Folge denkst?

Djawadi: Ja, ich denke auf jeden Fall sehr viel darüber nach. Ich habe hart daran gearbeitet, dass sich die Musik mit den Charakteren und den Handlungssträngen weiterentwickelt. Ich will, dass sich das Ende auch wie ein Ende anfühlt. Aber ich bin sehr sicher, dass die Serie so weitergeführt wird, dass ich auch für die letzte Folge die passende Musik kreieren kann.

Für den Soundtrack hast Du bisher komplett darauf verzichtet, Flöten einzusetzen. Die Serie ist aber bekannt für ihre Plottwists. Wäre es nicht die Überraschung, wenn man in der allerletzten Folge auf einmal eine Flöte hören könnte?

Djawadi: (lacht.) Lustig, dass mir diese Frage noch niemand gestellt hat. Ich werde nämlich oft gefragt, ob ich schon wisse, was in der achten und letzten Staffel passieren wird. Geantwortet habe ich schon häufiger, dass vielleicht die Chance besteht, dass doch noch eine Flöte auftaucht. Je nachdem, wo die Handlung uns hinführt. Tatsächlich tappe ich, was Staffel Acht betrifft, auch völlig im Dunkeln – und das bleibt wohl auch noch länger so. Selbst wenn ich etwas wüsste, dürfte ich natürlich nichts sagen.

Gibt es eine Szene, die Du in der neuen Staffel nur sehen wollen würdest, um die Musik dafür schreiben zu können?

Djawadi: Das weiß ich so spontan gar nicht. Das Erste was mir einfällt, ist eine Szene, die auf jeden Fall in der neuen Staffel vorkommen wird. Die Mauer ist ja gefallen und die Armee der Toten ist durchmarschiert, das bedeutet, das Aufeinandertreffen der beiden Welten, von Norden und Süden, steht bevor. Ich bin gespannt, welche Musik sich daraus entwickelt.

Wir haben Frankfurt zur Welt aus Game of Thrones umgebaut Wenn Frankfurt Westeros wäre, dann.... Die "Game of Thrones"-Hysterie ist auch auf uns übergesprungen. Deshalb haben wir ein wenig fantasiert: Wer sind die Frankfurter Lennisters? Wer herrscht im Norden? Und was ist mit Eintracht Frankfurt? Finden Sie es heraus auf unserer interaktiven Karte. clearing

Eines ist wohl auch für Staffel Acht sicher: Es wird wieder Tote geben. Glaubst Du eigentlich, dass du weltweit der Komponist bist, der die meisten tragischen Todesszenen vertonen musste?

Djawadi: Das ist eine interessante Sache. Das könnte sogar sein. Wir haben auf der USA-Konzert-Tour während das Publikum den Saal verließ, eine Zusammenfassung aller Charaktere gezeigt, die in der Serie sterben. Ich weiß nicht, wie viele es genau waren, aber es waren Dutzende. Wie ein kompletter Abspann nur aus Leuten, die gestorben sind. Das war schon der Wahnsinn.

Die Enthauptung von Ned Stark in Staffel Eins ist nur ein Beispiel. Später musste deine Musik noch sehr viele Tode von beliebten oder wichtigen Charakteren untermalen. Wie schwer fällt es dir, solche Szenen zu schreiben?

Djawadi: Manchmal schon. Die Szene in der das kleine Mädchen namens Shireen, die Tochter von Stannis Baratheon, verbrannt wird, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das hat mich damals wahnsinnig mitgenommen, weil ich selbst kleine Kinder habe. Beim Schreiben musste ich immer wieder Pausen machen. Manchmal habe ich erst am nächsten Tag einen neuen Versuch gestartet. Insgesamt versetze ich mich emotional sehr in die Show hinein. Wenn ich mich an einen Charakter gewöhnt habe und dieser stirbt, bedeutet das auch einen Abschied für mich.

Wie klingt denn die perfekte Sterbeszene?

Djawadi: Das kann kommt ganz auf deren Inszenierung an. Der Grundton von „Game of Thrones“ sehr spezifisch, das macht es schwierig. Für die dramatischen Tode muss man oft ein gutes Mittelmaß finden: Die Musik darf sich nicht zu sehr in der Vordergrund drängen, gleichzeitig darf sie nicht zu schwach sein.

Auf die musikalische Umsetzung welcher Szene bist du stolz?

Djawadi: Es gibt mehrere, aber eine sticht wegen der Instrumentation heraus: Die Eröffnungssequenz der letzten Episode der sechsten Staffel. In dieser spielt das Stück „The Light of the Seven“. Es ist eine dramatische Szene, mit wenig Dialog, aber sie ist gleichzeitig sieben Minuten lang. Wir haben für sie das erste Mal überhaupt ein Klavier benutzt. Sogar als ich die Melodie schon geschrieben hatte, haben wir noch diskutiert, ob wir sie auf einem anderen Instrument spielen sollten. Aber das Klavier hat zu gut gepasst. Wie warm die Fans das aufgenommen haben, war wunderschön. Auch bei mir hat diese Szene einen sehr besonderen Platz im Herzen.

Lesen Sie auf Seite 2: Djawadis Geheimnis um Starks und Targaryens und seine Beziehung zu Intro-Überspringern