Fiese Betrugsmasche: Gauner geben sich als Chefs aus

„CEO-Fraud“ heißt eine internationale Betrugsmasche, die sich weltweit verbreitet und auch am Finanzplatz Frankfurt angekommen ist. Die Täter geben sich per E-Mail als Vorgesetzte aus, um Mitarbeiter von internationalen Unternehmen zur Überweisung hoher Geldsummen zu bewegen. Bei der Frankfurter Kriminalpolizei kommen immer wieder neue Fälle rein.

Der „Enkeltrick“, bei dem sich Betrüger telefonisch als Enkel ausgeben und Senioren dazu bringen, Bargeld an einen Komplizen zu übergeben, ist inzwischen weithin bekannt. Kriminelle Banden haben aber längst eine neue, noch lukrativere Masche ausgeheckt: Der „CEO-Fraud“, der sich weltweit verbreitet, zielt nicht auf das Ersparte von Großmüttern und Großvätern, sondern auf die finanziellen Mittel international operierender Unternehmen. Der Finanz- und Wirtschaftsstandort Frankfurt scheint für CEO-Betrüger besonders lukrativ zu sein. Bei der Frankfurter Kriminalpolizei heißt es, dass regelmäßig neue Fälle reinkommen. Die bislang höchste Schadensumme in der Stadt habe mehr als 1,5 Millionen Euro betragen.

Täter sind gut informiert

Die Buchstaben „CEO“ stehen in der freien Wirtschaft für „Chief Executive Officer“, das ist in der Regel der Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens. „Fraud“ ist englisch und heißt „Betrug“. Beim „CEO-Fraud“ geben sich Betrüger per Mail als „CEO“ oder als ein anderer Vorgesetzter aus, um einen befugten Mitarbeiter zur Überweisung hoher Geldsummen zu bewegen. Anders als beim „Enkeltrick“, bei dem die Täter wahllos potenzielle Opfer anrufen, über die sie nichts wissen, gehen dem „CEO-Fraud“ meist sehr intensive Recherchen voraus.

Info: So können sich Firmen schützen Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt Unternehmen vor der Betrugsmasche „CEO Fraud“. Um derartige Fälle von vornherein zu vermeiden, hat das BKA für Firmen die wichtigsten Ratschläge zusammengefasst: clearing

„Die Täter verschaffen sich umfassende Informationen über ihr Zielunternehmen, über seine Geschäftsfelder, Handelspartner, Strukturen und Hierarchien – und natürlich auch über die Personen, die für den Betrug relevant sind“, sagt Ralf Porsche. Als Ermittlungsgruppenleiter im Kommissariat 35 des Frankfurter Polizeipräsidiums kümmert sich der Kriminalhauptkommissar mit seinen Kollegen um den Kampf gegen die Computerkriminalität im Allgemeinen und den „CEO-Fraud“ im Speziellen. Porsche sagt, dass die Betrüger zur Informationsbeschaffung vor allem Internet-quellen nutzen, zum Beispiel die Website des Unternehmens und Mitarbeiter-Accounts in sozialen Netzwerken. Die Täter recherchierten aber offenbar auch in Wirtschaftsauskunftsdateien.

Wenn die Betrüger den CEO und einen überweisungsbefugten Mitarbeiter – zum Beispiel in der Buchhaltung – ermittelt haben, nutzen sie ihre Infos, um in die Rolle des Vorgesetzten zu schlüpfen und eine möglichst plausible erste Mail an den Mitarbeiter zu schreiben.

„Streng vertraulich“

„Darin steht zum Beispiel, dass die Geschäftsführung eine große geschäftliche Transaktion vorbereite, die in Kürze eine zügige Geldüberweisung erforderlich mache“, sagt Porsche. „Dem Mitarbeiter wird eingeschärft, sich dafür bereitzuhalten, die Angelegenheit aber noch streng vertraulich zu behandeln.“

Porsche führt aus, dass die Täter für den Mailverkehr gern eine Zeit wählen, in der der CEO nicht im Haus ist. Sie machen sich die Tatsache zunutze, dass für Mails von außen oft private Accounts genutzt werden. Die Betrüger melden eine Mailadresse an, die beispielsweise den Namen des Vorgesetzten enthält und deshalb glaubwürdig erscheint. Mitunter streuen sie auch vermeintlich interne Infos ein, an die sie mit Hilfe der sozialen Netzwerke gekommen sind. Ziel ist der Gesamteindruck, dass hier tatsächlich der Chef schreibt.

Manche Täter belassen es nach Porsches Angaben aber nicht bei einem Mailverkehr. Sie schalten auch einen Komplizen ein, der sich als Rechtsanwalt oder Treuhänder ausgibt und telefonisch als Ansprechpartner für die „Transaktion“ dient. „Bei den Ansprechpartnern handelt es sich meist um rhetorisch geschickte Personen, die die Sprache der Unternehmenswelt gut kennen und einen seriösen, vertrauenswürdigen Eindruck erwecken“, sagt Porsche. Obendrein kreierten die Betrüger ein „Zeitdruck-Szenario“. „Im Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten weist der Mitarbeiter schließlich die Zahlung an.“

Der „CEO-Fraud“ beginne bei „Summen im sechsstelligen Bereich“, drehe sich mitunter aber auch um Millionenbeträge, sagt Porsche. In vielen Fällen seien große, international tätige Handelsunternehmen betroffen. Die Täter stammten wohl vor allem aus dem asiatischen, aber auch aus dem arabischen Raum. Da die Strafverfolgung zwangsläufig ins Ausland führe, seien Ermittlungserfolge beim „CEO-Fraud“ vergleichsweise selten, räumt Porsche ein.

Auf die Tatsache, dass eine Auslandsüberweisung einige Zeit braucht, haben sich die Täter nach Porsches Worten schon eingestellt. Um einem Auffliegen des Betrugs und einer Rückholung des Geldes vorzubeugen, schreiben sie manchmal auch nach der Zahlungsanweisung noch. „In der Regel bringen sie in der E-Mail ihren Dank für das erfolgreiche Geschäft zum Ausdruck. Erst nach dem Zahlungseingang auf dem Konto brechen sie endgültig den Kontakt ab.“