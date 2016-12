Langericht in Frankfurt: Gebäudereinigungs-Firma: Sozialbetrug in mehreren Fällen vor Gericht

Sozialbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Weil er in großem Umfang unangemeldete Arbeitnehmer aus Bulgarien in seiner Gebäudereinigungs-Firma beschäftigte, ist ein 42 Jahre alter Geschäftsführer gestern vom Landgericht zu einem Jahr und zehn Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Arbeitnehmer nicht bei der Krankenkasse anmelden – das tat der Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma in großem Stil. Ursprünglich wurde der Bulgare selbst einmal von diversen anderen Unternehmern ausgebeutet. Als Gebäudereiniger musste er acht bis zehn Stunden am Tag schuften, erhielt dafür acht Euro die Stunde und sollte davon als „Schein-Selbstständiger“ auch noch seine Krankenversicherung komplett bezahlen. Obwohl oder gerade weil er diese Tour über längere Zeit mitgemacht hatte, wurde er von den Hintermännern gewissermaßen „hochgelobt“ und durfte nun selbst als Geschäftsführer fungieren, der andere Arbeitnehmer ausbeutet.

Ohne Arbeitserlaubnis

Als die Routinekontrollen Mitte 2012 schließlich zuschlugen, wurden 55 bulgarische Arbeitnehmer gezählt, die bei der Krankenkasse nicht angemeldet worden waren, weil sie überhaupt keine Arbeitserlaubnis besaßen. Damals mussten Arbeitskräfte aus dem südosteuropäischen EU-Mitgliedsland noch eine derartige Erlaubnis vorweisen. Da man keine genauen Erkenntnisse über die Höhe der hinterzogenen Beiträge bei den Krankenversicherungsträgern hatte, musste man Schätzungen vornehmen. Für einen Tatzeitraum zwischen 2009 und Anfang 2012 kam man schließlich auf einen Betrag von 307 000 Euro – der Fall unterschied sich von anderen dieser Art lediglich darin, dass der Beschuldigte wenigstens seine Steuern ordnungsgemäß abgerechnet hatte.

Die Staatsanwaltschaft ließ sich Zeit, auch bei Gericht lagen die Akten eine ganze Weile: Der mittlerweile arbeitslose Mann war ja nicht in Haft und konnte darauf hoffen, dass sich ein ohne sein Zutun in die Länge ziehendes Strafverfahren positiv auf das Strafmaß auswirken werde. Und so war es gestern denn auch vor der 2. Großen Strafkammer. Nach ein paar Stunden wurden die Akten geschlossen: Der Angeklagte hatte die Taten gestanden, ansonsten aber keine weiteren einschlägigen Vorstrafen vorzuweisen. Er war also eher ein kleiner Fisch, der beim Versuch, wirtschaftlich voranzukommen, kläglich auf die Nase gefallen war.

Kein Gefängnis

Kein Fall für das Gefängnis, das dachte sich auch der Staatsanwalt, der eine zweijährige Bewährungsstrafe beantragte.

Das Gericht blieb darunter und verhängte 22 Monate. Und wenn der Angeklagte – wie beabsichtigt – im Februar wieder arbeiten geht, kann er auch die 3000 Euro Bewährungsauflage an die Arbeiterwohlfahrt überweisen.

