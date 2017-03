Initiator des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses: Gedenktafel für Fritz Bauer an ehemaligem Wohnhaus

Die Stadt Frankfurt setzt ein weiteres Zeichen der Erinnerung an Fritz Bauer, den Initiator des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Heute enthüllt Kulturdezernentin Ina Hartwig am ehemaligen Wohnhaus des damaligen hessischen Generalstaatsanwalts eine Gedenktafel. In der Feldbergstraße 48 lebte Bauer von 1957 bis zu seinem Tod im Jahr 1968.

Mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess von Dezember 1963 bis August 1965 erhielt die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und den nationalsozialistischen Verbrechen in der Bundesrepublik nach Jahren des Schweigens eine öffentliche Dimension.

(dpa)