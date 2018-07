Sommerferien: Gegen die Langeweile: Das sind die besten Ferienaktivitäten für Kinder

Frankfurter Zoo kooperiert mit neun Tierparks

Wer Zootierpfleger werden will, braucht eine breitgefächerte Ausbildung. "Unser Ziel ist es, ein allgemein hohes Ausbildungsniveau in Theorie und Praxis zu gewährleisten", so Kulturdezernent Felix Semmelroth (CDU). "Daher schließt der Zoo Frankfurt mit neun Einrichtungen in der Region Kooperationsverträge für den Ausbildungsberuf Tierpfleger."