Jahrestag des 17. Juni: Gegendemonstration vor der Paulskirche größer als rechte Demo

Die Polizei hatte sich gewappnet. Wie viele Einsatzkräfte am Sonntagvormittag bereitstanden, um eingreifen zu können, falls Rechte und Linke aneinandergeraten, wollte sie nicht verraten, doch es waren einige. Unter dem Titel „Frankfurt – Eine Stadt erhebt sich“ hatte die Anti-Islam-Aktivistin Heidi Mund zu der Demo aufgerufen: Die Bundesdeutschen heute seien so gefährdet wie die DDR-Bürger damals. Die Regierung mache, was sie wolle, aber das Volk scheine zu schlafen. Mund füchtet eine Islamisierung der Gesellschaft, sie rief auch Ausländer, „die so viele Jahre hier mit uns in Frieden gelebt haben“, zur Teilnahme auf.

Mehr Gegendemonstranten

1000 Teilnehmer hatten die Veranstalter bei der Anmeldung der Demo angegeben, nach Angaben der Polizei waren es etwa 70 und knapp drei Mal so viele Gegendemonstranten. „Die Veranstaltung verlief grundsätzlich friedlich, wir mussten nicht eingreifen“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Ein paar provizierende Rufe habe es natürlich gegeben, aber keine handfesten Auseinandersetzungen.

Derweil wurde in der Paulskirche der Opfer des Volksaufstands am 17. Juni 1953 in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) gedacht. Die Stadt Frankfurt erinnerte mit einer Veranstaltung in der Paulskirche an die Ereignisse. „Der 17. Juni 1953 steht in der demokratischen Tradition Deutschlands auf gleicher Höhe mit der gescheiterten Revolution von 1848“, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

An den Tagen um den 17. Juni 1953 kam es in vielen Gemeinden der DDR zu Streiks, Demonstrationen und Protesten der Arbeiter. Sie richteten sich gegen die Regierung und deren Beschluss, die Arbeitsnormen zu erhöhen. Hauptschauplatz der Geschehnisse war Berlin. Die Folgen des Aufstands waren verheerend: Er wurde von der Sowjetarmee blutig niedergeschlagen. Mehr als 50 Demonstranten wurden ermordet, 1600 Menschen von der DDR-Justiz mit Strafen belegt, sie reichten von Haftstrafen bis hin zur Hinrichtung. Die Restriktionen lösten eine Fluchtwelle aus. Die Zahl der Übersiedler stieg von 180 000 im Jahr 1952 auf 330 000 im Jahr 1953.

Bemerkenswerter Mut

„Umso bemerkenswerter ist der Mut der Menschen in der DDR, trotz der traumatischen Erfahrung des 17. Juni die Diktatur 1989 erneut herauszufordern. Nichts in der Geschichte ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!“, sagte Feldmann. „Wir haben heute allen Grund zu aufrichtigem, dankbarem Gedenken an diejenigen, die sich tapfer erhoben haben. Ihren Mut, Ihre Träume und Ideale dürfen wir nicht vergessen!“ Der 17. Juni war von 1954 bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 als „Tag der deutschen Einheit“ der Nationalfeiertag der Bundesrepublik Deutschland. Er ist weiterhin Gedenktag.

