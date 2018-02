Umfrage: Gehen Sie den neuen Frankfurter Oberbürgermeister wählen?

Am Sonntag wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Wer für fünf Jahre Chef des Römers wird, entscheiden die Bürger. Doch gehen Sie überhaupt wählen?

376 Wahllokale sind in Frankfurt am 25. Februar von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Dann können die Frankfurter ihren neuen Oberbürgermeister wählen. Bei der vergangenen OB-Wahl 2012 war die Wahlbeteilung niedrig, nur 35,1 Prozent der damals 464.172 Wahlberechtigten gingen an die Urnen. Wollen Sie an diesem Sonntag wählen gehen?

Alle Informationen zur anstehenden Oberbürgermeister-Wahl erhalten Sie in unserer Artikelsammlung

Bilderstrecke Zwölf Männer, eine Frau: Das waren die Oberbürgermeister Frankfurts

VIDEO Wir haben die OB-Kandidaten gefragt, warum wir sie ... "Warum sollen wir Sie wählen?" - Diese Frage haben wir sieben Frankfurter OB-Kandidaten gestellt. Hören Sie Ihre Antworten in Video-Statements. clearing