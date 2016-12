Fundraisingkampagne für Museum ist online: Geld fürs Frankfurter Momem

„Die Ruhe vor dem Sturm“ – so beschreiben die Frankfurter Initiatoren Andreas Tomalla (bekannt als DJ und Produzent „Talla 2XLC“) und Alexander Azary die jüngste Phase vor dem Start der Fundraisingkampagne im Internet. Ihre Pläne sind ambitioniert: Sie wollen das europaweit erste Museum für elektronische Musik (Momem) an der Hauptwache einrichten. Ursprünglich sollte ihr eigens gegründeter Verein „Friends of Momem“ die rund 800 Quadratmeter großen Räume schon Anfang 2017 übernehmen, um die Ausstellung nach Umbauarbeiten 2018 eröffnen zu können. Doch der Umzug des dort untergebrachten Kindermuseums verzögert sich wie berichtet bis Mitte nächsten Jahres.

Wie dem auch sei: Die Internetseite donate.momem.org ist jetzt online. Und der Verein will großzügigen Spendern einen Ehrenplatz im Museum auf der sogenannten „Infinity Disc“ geben. Dazu kann man ein Profilbild hochladen, das mit Pixeln der Disc verlinkt und über eine Suchfunktion abrufbar ist. Über diese kann man außerdem andere Unterstützer finden und über einen „Share-Button“ Freunde auf Facebook zum Mitmachen aktivieren. „Eine Million Pixel freuen sich auf künftige Paten“, so Azary.

Museum für Moderne Elektronische Musik Stadt ebnet Weg für "Momem" „Mitten im Herzen der Stadt entsteht ein Highlight für die Musikkultur in Frankfurt und weit darüber hinaus“, freut sich Bürgermeister Olaf Cunitz. Im Januar 2017 übernimmt das „Momem“ Räume an der Hauptwache. clearing

Die Idee der Disc ist mehr als eine Spielerei: „Elektronische Musik lebt durch die Menschen, die sie lieben. Mit dem Momem wollen wir auch die Anhänger der Bewegung würdigen. Unsere Unterstützer sind das Fundament des Museums. Mit der Disc wollen wir sie deshalb zum sichtbaren Teil des ,Inner Circle’ der elektronischen Musik machen“, erklärt der Gründer Andreas Tomalla das Konzept. Vernetzung und Interaktion sind das Leitmotiv der Spendenkampagne und des Museums. Die Disc mit Bildern aller Unterstützer wird als große Installation daher auch ihren Platz im Museum haben. In den kommenden Wochen sollen diverse Aktionen an verschiedenen Orten der Stadt laufen. Genaueres wird in Kürze bekannt gegeben. In Kooperation mit der Stadt Frankfurt soll das Momem bis 2018 an der Hauptwache realisiert werden.

(red)