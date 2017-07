Sozialarbeiter mit dem Bus im Quartier unterwegs: Gemeinsam gegen Crack im Bahnhofsviertel kämpfen

Die meisten Drogenabhängigen fallen gar nicht auf. Etwa 5000 sind es nach Angaben von Polizeichef Gerhard Bereswill in Frankfurt. 200 bis 250 Süchtige hielten sich täglich auf der Straße auf. Probleme machten 20, vielleicht 40, und längst nicht immer dieselben. Aber Schwierigkeiten verursachten sie vor allem nachts, wenn die Drückerstuben geschlossen sind. „Da müssen wir teilweise einen Standposten abstellen, damit es einigermaßen friedlich bleibt“, berichtete Bereswill gestern bei einer Pressekonferenz im Drogenreferat.

Nun würde der Polizeichef seine Beamten aber viel lieber auf Drogenhändler ansetzen als auf Suchtkranke. Entlasten soll die Ordnungshüter künftig ein neues Angebot: Seit gestern sind zwei Sozialarbeiter auch nachts im Bahnhofsviertel unterwegs. Mit einem Kleinbus fahren sie zu Orten, an denen sich die Süchtigen gern aufhalten. Das Projekt ist zunächst auf drei Monate befristet, dann wird Bilanz gezogen.

Noch Luft nach oben

„Wenn wir es schaffen, dass sich drei oder fünf oder acht von denen in die Drogenhilfeeinrichtung Eastside fahren lassen und dort übernachten, haben wir schon ein paar weniger, um die wir uns kümmern müssen“, betont Bereswill, der die Initiative des Gesundheitsdezernats lobte. Er wünscht sich, dass andere Verantwortungsträger bei dem Thema ähnlich engagiert sind. „Da ist noch viel Luft nach oben“, urteilte der Polizeichef und nannte Beispiele: Beleuchtung, Videokameras an den Kriminalitätsschwerpunkten, Sauberkeit . . . „Die Polizei alleine kann die Probleme nicht lösen. Das Bahnhofsviertel geht viele an.“

Kommentar Natürlich könnte man es sich leicht machen und einfach wegschauen, wenn ein Drogenabhängiger auf offener Straße verreckt. Er ist doch selbst schuld an seinem Elend. clearing

Die Drückerstuben rund um die Uhr offen zu halten, sei keine Alternative, betonte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne). „Wenn wir einen Konsumraum durchgängig öffnen, wäre das ein Signal, dass es auch nachts uneingeschränkt im Bahnhofsviertel weitergeht.“ Auf einen weiteren, unerwünschten Nebeneffekt wies Gabi Becker hin: „Dann wären auch die Dealer nachts verstärkt unterwegs“, sagte die Geschäftsführerin der Integrativen Drogenhilfe. Die nächtliche Unterbrechung sei zudem „für unsere Klientel ganz wichtig“, damit die Drogenabhängigen zumindest einmal kurz zur Ruhe kommen.

Um seinen Teil dazu beizutragen, die Lage im Bahnhofsviertel besser in den Griff zu bekommen, setzt das Gesundheitsdezernat weiterhin darauf, die Bedürfnisse der Suchtkranken besser zu verstehen – vor allem, wenn es um Crack geht. Weil die Droge hier besonders stark konsumiert wird, gilt Frankfurt neben Hamburg als Crack-Hauptstadt der Republik. Das Center for Drug Research der Goethe-Universität soll nun mit einer Studie Antworten auf folgende Fragen finden: Wer konsumiert Crack und warum? In welcher Lebenssituation befinden sich Abhängige und was sind ihre Konsumgewohnheiten? Und nicht zuletzt: Warum spielt Crack in Frankfurt eine so große Rolle? „Ziel ist es, mehr zu erfahren, um neue Hilfsmöglichkeiten erarbeiten zu können“, sagte Regina Ernst, Leiterin des Drogenreferats. Erste Ergebnisse erwartet sie für September.

„Wir werden immer helfen“

Eine Abkehr vom Frankfurter Weg etwa mit einem eigenen, abgegrenzten Gebiet, in dem die Abhängigen ihrer Sucht nachgehen können, wie es in Hamburg praktiziert wird, kommt für Majer nicht in Frage. Während in Frankfurt die Zahl der Drogentoten 2016 von 31 auf 25 gesunken ist, sei sie in Hamburg um gut ein Viertel auf 75 gestiegen, berichtete der Stadtrat. Auch in der Mainmetropole waren die Zahlen nicht immer so niedrig, in Hochzeiten zählte die Polizei mehr als 150 Drogentote pro Jahr. Zu Verhältnissen wie in den 80er Jahren an der Taunusanlage wolle die Stadt keinesfalls zurück. „Wenn wir über Drogenhilfe reden, reden wir auch darüber, ob wir Menschen verrecken lassen oder ob sie eine Chance bekommen zu überleben“, betonte Majer. Das koste „viele Millionen Euro pro Jahr“, aber: „Wir werden immer eine Drogenszene im Bahnhofsviertel haben und die nötige Hilfe anbieten.“