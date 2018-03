Feuerwerkskörper: Genervte Anwohner: Böller bringen sie um ihren Schlaf

Mal kommt es häufiger vor, mal weniger. Doch immer wieder passiert es: Feuerwerkskörper, die mitten in der Nacht gezündet werden, mit einem lauten Knall explodieren und die Niederräder aus dem Schlaf reißen. Dieses Phänomen wird seit gut drei Jahren in den Facebook-Gruppen des Stadtteils thematisiert. „Hurra – wieder mal Feuerwerk gerade eben“, schrieb da etwa ein Nutzer vor drei Wochen. „Ich war gerade eingeschlafen, jetzt bin ich wieder glockenwach“, kommentierte ein anderer Nutzer.

Die ersten Einträge dieser Art gab es bereits im Jahr 2015. Meist sollen die Böller im Torbogen der Melibocusstraße oder rund um den Haardtwaldplatz gezündet werden. Doch nicht nur im Internet wird über dieses Thema diskutiert, sondern auch beim Metzger oder Bäcker in der Warteschlange – oder bei einem Sicherheitsgespräch des Regionalrats Niederrad.

Polizeibekannt

„Wir kennen dieses Phänomen“, erzählt Rainer Paul von 10. Polizeirevier an diesem Abend. Schon oft seien Beamte rund um den Haardtwaldplatz nach Streife gelaufen – zivil und in Uniform. „Aber immer wenn wir unterwegs sind, passiert natürlich nichts“, so Paul. Deshalb habe man die Zündler auch noch nicht aufgespürt. „Wir können aber leider nicht die ganze Nacht eine Streife an diesem Ort abstellen“, sagt Paul. „Leider dauert es manchmal etwas länger, bis man Erfolg hat.“ Doch was können die Anwohner tun? „Die Polizei zu rufen ist doch witzlos. Bis die Beamten kommen, sind die Täter doch längst weg“, so ein Niederräder. Für den Polizisten Paul steht jedoch fest: „Rufen Sie uns dennoch an.“

Ansonsten ist für Rainer Paul Niederrad ein sicherer Stadtteil. „Aus Sicht der Polizei“, so Paul. Egal ob Einbrüche, Überfälle oder Drogendelikte, es gebe in Niederrad keine hohen Fallzahlen. „Allerdings kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, dass es hier überhaupt keine Einbrüche oder Überfälle gibt.“ Konkrete Zahlen konnte Paul aber ebenso wenig vorlegen wie das Polizeipräsidium.

Das Sicherheitsempfinden der Niederräder ist allerdings oft ein anderes. Deshalb hat der Regionalrat zu dem Sicherheitsgespräch unter dem Motto: „Wann rufe ich die Polizei“ geladen. „Immer wieder hören wir hier von den Anwohnern, dass Niederrad nicht mehr sicher ist, dass es überall dunkle Ecken gibt, in denen dunkle Gestalten lungern, und dass sich viele Menschen nicht mehr alleine auf die Straße trauen“, erzählt Stadtbezirksvorsteherin Doris Mollath-Zündorf, die auch im Vorstand des Regionalrats sitzt. Dieser kümmert sich präventiv um die Sicherheit im Stadtteil.

Dealer im Elli-Lucht-Park

Klaus Müller gehört ebenfalls zu den Niederrädern, die sich hier nicht mehr sicher fühlen. „Ich wohne im Mainfeld und gehe dort abends gerne noch einmal eine Runde spazieren“, sagt er. Mittlerweile habe er dabei öfter mal ein mulmiges Gefühl. An vielen Ecken stünden Gruppen von jungen Männern zusammen, der süße Duft von Cannabis liege in der Luft. „Und im Elli-Lucht-Park werden kleine Päckchen unter der Hand ausgetauscht“, erzählt Klaus Müller. Nun wisse er aber nicht, an wen er sich wenden soll, wenn er solche Beobachtungen mache. Rainer Paul erklärt: „Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, dann rufen Sie uns an, wir schicken eine Streife vorbei.“ Da kann Peter Bühner von der Stadtpolizei nur zustimmen. „Scheuen Sie sich nicht zum Hörer zu greifen, egal ob Sie einen streunenden Hund entdecken, Dealer beobachten, der Nachbar zu laute Musik hört oder wieder ein Feuerwerkskörper gezündet wurde“, bekräftigt Bühner. „Wir können helfen, können aber nicht überall gleichzeitig sein, deshalb sind wir auf Informationen angewiesen.“

Die Polizei ist unter der 110 zu erreichen. Das Sicherheitstelefon des Ordnungsamts hat die Telefonnummer (0 69) 212-440 44.