Obdachlosigkeit: Geöffnete B-Ebene und Notunterkünfte: damit nachts niemand erfriert

Die neue Notunterkunft für Obdachlose am Ostpark ist bezogen. Dennoch übernachten mehr als 200 Wohnungslose auf der Straße oder in der B-Ebene der Hauptwache.

209 Obdachlose haben die Mitarbeiter des Kältebusses des Frankfurter Vereins in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in der Stadt gezählt. Alleine 105 dieser Menschen übernachteten in der B-Ebene der Hauptwache. Davon waren 165 osteuropäischer Herkunft, 43 Personen weiblich, berichtete Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU), die gestern die geplanten Aktionen vorstellte, um Obdachlose in diesem Winter vor dem Kältetod zu bewahren.

Besonders in der Zeit vor und während des Weihnachtsmarkts seien mehr Obdachlose in der Stadt, sagte Birkenfeld. Christine Heinrichs, Bereichsleiterin Hilfen für Menschen in sozialen Notlagen beim Frankfurter Verein, ergänzte, dass dann zwischen 50 und 80 Obdachlose zusätzlich in die Stadt kämen.

Zwei Häuser für Frauen

Eine Option für wohnungslose Menschen sind Notunterkünfte. Neben Einrichtungen im Ostpark, in der Rudolfstraße und in dem Sozialzentrum Burghof, die vom Frankfurter Verein betrieben werden, stehen das Diakoniezentrum in der Weserstraße und der Tagestreff Bärenstraße der Caritas zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Diakonie im Haus Lilith und im Haus Hannah Unterkünfte nur für obdachlose Frauen.

Für die Personen, die Einrichtungen dieser Art meiden, steht seit dem 1. November die B-Ebene der U- und S-Bahnstation Hauptwache zur Verfügung. Zwischen 22 und 6 Uhr bietet der Frankfurter Verein hier Schlafmöglichkeiten und soziale Beratung für in Not geratene Menschen an. Laut Birkenfeld werde es allerdings erst ab nächstem Winter eine Lösung geben, um die Zeit zwischen Schließung der Hauptwache und der Öffnung der Tagesunterkünfte um 8 Uhr zu überbrücken.

Neues Gebäude

Andere Wohnsitzlose haben bereits dauerhafte Aufenthaltsorte in der Stadt gefunden. Derzeit leben laut Heinrichs ungefähr 60 Personen dauerhaft am Frankfurter Flughafen. In der neuen Notunterkunft in der Ostparkstraße 16, die seit Juli geöffnet ist, wohnen derzeit sogar 130 Menschen bis zu fünf Monate lang.

Von den ersten Plänen bis zur Fertigstellung der Anlage im Ostpark hatte es satte elf Jahre gedauert. Die Lage zwischen denkmalgeschütztem Ostpark und den Gleisen stellt besondere Anforderungen, zudem sollte beim Bau auch auf die Bedürfnisse der Wohnungslosen eingegangen werden. „Viel Licht und bodentiefe Fenster werden eher als Bedrohung wahrgenommen“, erklärt Heiko Ewald vom Frankfurter Verein. Statt mit langen Gängen sei das zweistöckige Gebäude bewusst mit drei U-förmigen Innenhöfen angelegt, um Geborgenheit zu vermitteln. Dennoch sei die Anlage mit Kameras ausgestattet, „um die Bewohner zu schützen“, so Ewald.

Hilfe für Obdachlose Damit niemand draußen erfriert, bitte die Stadt um Mithilfe. Unter folgenden Telefonnummern kann der Kältebus gerufen werden: Notruf: 112 clearing

„Wir sehen es als Erfolg an, wenn die Menschen bleiben – und nicht wieder zurück auf die Straße ziehen“, sagte Christine Heinrichs. Platz ist noch, verfügt die neue Notunterkunft doch über 59 Zimmer für insgesamt bis zu 160 Personen. Weggefallen ist dafür eine Container-Einrichtung an der Schwedlerbrücke. Weitere 90 Personen können aber weiterhin in den alten Containern der Einrichtung in der Ostparkstraße 10 unterkommen.