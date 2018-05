Gemeinsam wollen Stadt und Goethe-Universität dem Schwimmsport in Frankfurt eine neue Heimat schenken. Erste Pläne wurden am Donnerstag vorgestellt. Insgesamt investiert Frankfurt innerhalb von sieben Jahren rund 194 Millionen Euro in seine Bäder.

Am Sportcampus der Goethe-Universität in Ginnheim soll bis 2024 ein Schwimmsportzentrum entstehen. Die Stadt und die Hochschule hatten schon im vergangenen Jahr signalisiert, dem Schwimmsport in Frankfurt gemeinsam eine neue Heimat geben zu wollen. Gestern stellte Frank Müller, Geschäftsführer der Frankfurter Bäderbetriebe (BBF), nun erste Pläne vor. Der Neubau könnte demnach rund 40 Millionen Euro kosten, auch die Universität und das Land Hessen sollen sich finanziell beteiligen.

Das bisherige Konzept sieht für das Schwimmzentrum ein 50-Meter-Becken vor, das in drei 25-Meter-Becken teilbar sein wird. Hinzu kommen ein bis zwei kombinierte Lehr- und Kursbecken. Auch eine Zuschauertribüne sei denkbar, wie Sportdezernent Markus Frank (CDU) berichtete. „An den Wochenenden könnten dort Wettkämpfe stattfinden. Das würde das Schwimmsportzentrum beleben“, sagte der Stadtrat. Mit dem geplanten Bad bekomme Frankfurt einen zentralisierten „Ort des Schwimmens.“ Ob eine große Schwimmhalle oder drei kleinere Hallen gebaut werden, blieb vorerst offen.

Mehr Raum für Schwimmunterricht

Mit dem geplanten Schwimmzentrum reagieren die Bäderbetriebe darauf, dass der Bedarf an Schwimmmöglichkeiten steigt: Ihre Analyse ergab, dass die 14 städtischen Schwimmbäder ausgelastet sind – vor allem für den Schwimmunterricht und die Sportvereine fehlen die Kapazitäten. „Wir hoffen mit dem Neubau unsere anderen Bäder zu entlasten“, erklärte Frank. Die Sportler, Schüler und Studenten sollen künftig im Sportzentrum trainieren können, statt wie bisher in den Freizeitbädern.

Geplant ist deshalb auch, dass die Bäderbetriebe und die Schulen den Schwimmunterricht gemeinsam neu organisieren. Für die älteren der sieben Schulschwimmbäder könnte das Projekt auf absehbare Zeit das Aus bedeuten. Die Wasserflächen würden damit aber nicht wegfallen, sondern nur verlagert, versprach Müller. Die freigewordenen Flächen könnten die Schulen dann anders nutzen.

194 Millionen bis 2025

Insgesamt will Frankfurt bis zum Jahr 2025 rund 194 Millionen Euro in seine Schwimmbäder investieren. Die Bäder sollen attraktiver werden, jedes einzelne solle ein eigenes Profil erhalten, sagte Dezernent Frank. "Wir haben von Experten bewerten lassen, was in den Bädern schon jetzt gut ist und was noch besser gemacht werden kann", erklärte Frank. Die Ergebnisse dieser Bedarfsanalyse flossen schließlich in das «Bäderkonzept Frankfurt 2025» ein - eine Art Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Schwimmbadstruktur.

Die größten Kostenpunkte: Das Panoramabad im Stadtteil Bornheim soll abgerissen und bis 2022 durch einen Neubau neben der Eissporthalle ersetzt werden. Nach Angaben von Müller, wird außerdem das Rebstockbad ab 2020 abgerissen und an gleicher Stelle neu errichtet. Die drei Neubauten sollen rund 162 Millionen Euro kosten. Hinzu kämen drei bis vier Millionen jährlich für die Unterhaltung bestehender Bäder, sagte Müller.

(ag/dpa)