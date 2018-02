DFB-Akademie: Gericht erlaubt Abriss der Tribüne

Dem Abriss der Tribüne auf dem ehemaligen Rennbahngelände steht nichts mehr im Wege. Nach Mitteilung von Bau- und Liegenschaftsdezernent Jan Schneider (CDU) hat das Landgericht die einstweilige Verfügung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main aufgehoben, die der Stadt den Abriss der Tribüne untersagt hatte. „Die Bestätigung der Rechtskraft dieses Urteils ist uns in diesen Tagen zugegangen“, teilte der Stadtrat gestern mit.

Im November vorigen Jahres hatte das Landgericht den Weg für die Stadt freigemacht. Die Begründung: Es bestehe kein Besitzschutz mehr für den Rennklub als ehemaligem Benutzer. Der Klub habe seinen unmittelbaren Besitz an der Rennbahn bereits durch die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen der Stadt verloren. Die Stadt hatte im Juli 2017 ihre Räumungsklage vor dem Oberlandesgericht durchgesetzt und im September das Rennbahngelände übernommen.

„Nicht nur der Abriss der Tribüne rückt damit näher, sondern auch der Baubeginn der DFB-Akademie und die Realisierung des auf dem Gelände außerdem geplanten Bürgerparks“, äußerte sich Schneider.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte auf einem Bundestag im Dezember in Frankfurt dem Bau der Akademie zugestimmt. DFB-Präsident Reinhard Grindel sagte bei der Zusammenkunft, er hoffe auf einen Baubeginn im Sommer, kurz vor dem Abflug der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Russland. „Wir sind froh, dass wir das Maß an Rechtssicherheit haben, dass wir das Jahrhundertprojekt realisieren können“, sagte er.

2021 soll der Neubau spätestens bezugsfertig sein. In der Akademie soll die DFB-Administration untergebracht und die Trainer- und Jugendausbildung zentralisiert werden. Die Kosten waren nach korrigierten Schätzungen auf 123 Millionen Euro nochmals gestiegen. Zur Kostendeckelung bei 150 Millionen Euro hat der DFB einen Vertrag mit einem Generalunternehmer abgeschlossen. „Wir müssen sehen, was können wir machen? Wie bleiben wir Vorreiter in der Welt?“, sagte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff.

Bevor die Bagger rollen, sind laut Schneider zuerst aber die Frankfurter Sportvereine am Samstag, 10. Februar, eingeladen, verwertbares Inventar, etwa die Klapp-Sitze zu demontieren und für Vereinszwecke zu verwenden. Darauf habe er sich mit Sportdezernent Markus Frank (CDU) verständigt, so der Stadtrat.

(red,dpa)