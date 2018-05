Vier wichtige Innenstadt-Haltestellen werden am Fronleichnams-Wochenende nicht von der S-Bahn angefahren. Wir erklären Ihnen, wie Sie trotzdem an Ihr Ziel kommen.

Von Donnerstag bis Montagfrüh werden die Haltestellen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof von der S-Bahn nicht angefahren. Doch es gibt andere Wege durch die Stadt:

Bus

Busse sowie U- und Straßenbahnen fahren während der Tunnelsperrung auf vielen Linien häufiger fahren. Einige Strecken werden zusätzlich mit Bussen befahren. Eventuell wird es darin ein bisschen enger als sonst, aber es ist ja zum Glück ein langes Wochenende und viele liegen im Park statt sich zur Arbeit durchzuschlagen.

via GIPHY

Taxi

Ein Teil der Pendler wird im Taxi Platz nehmen können. Das steckt zwar vielleicht im Stau und ist teurer, aber wenigstens sitzt man bequem.

via GIPHY

Auto

Im eigenen Auto findet man auf jeden Fall einen Sitzplatz. Die Idee könnten jedoch viele haben, verstopfte Straßen und Staus in und um Frankfurt sollten also eingeplant werden. Hinzu kommt: die ohnehin knappen Parkplätze werden noch begehrter sein als sonst. Mitfahrgelegenheiten bilden oder anbieten kann zumindest für etwas Entlastung sorgen. Wer kein eigenes Auto hat, kann auf Carsharing zurückgreifen. In Frankfurt gibt es drei große Anbieter, book-n-drive, Stadtmobil, und Car2Go.

via GIPHY

Fahrrad

Eine im Hinblick auf Zeit und Stau „sichere“ Alternative ist die Wahl des Fahrrads. Wer keines besitzt oder es nicht im Zug mitnehmen kann oder möchte, kann auch auf ein Leihfahrrad steigen. Gerade im Frankfurter Innenstadtbereich gibt es zahlreiche Anbieter. Eine Übersicht über Fahrradverleihe in Frankfurt bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC): https://www.adfc-frankfurt.de/Infos_Kontakte/Leihfahrraeder/leihraeder.html

via GIPHY

Zu Fuß

Zumindest für Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, vermutlich die verlässlichste Variante: vom Hauptbahnhof zum Arbeitsplatz laufen. Das dauert unter Umständen etwas länger, erfordert dafür aber keinen zusätzlichen Puffer für die Suche nach einer Fahrgelegenheit.

via GIPHY

Bonus: Das Bierbike

Wer dem ganzen Verkehrschaos lieber mit etwas Humor begegnen möchte, sucht sich ein paar „aufgeschlossene“ Kollegen oder Freunde und mietet das „Bierbike“ (http://www.bierbikefrankfurt.de/). Das steht zwar auch im Stau, dafür ist aber die Versorgung mit Getränken und stimmungsaufhellender Musik sicher gestellt. Vielleicht muntert die ja auch die staugeplagten Mitmenschen auf. Zumindest aber wäre es eine kreative Lösung.

via GIPHY

