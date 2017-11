"Wir sind Freunde geworden"

Bilal Zaitouni (21) studiert zum ersten Mal an einer Universität. In seinem Heimatland Syrien hatte er nicht mehr die Chance dazu, flüchtete und kam vor etwas über zwei Jahren nach Hessen. Er lebt heute in einem kleinen Ort in der Nähe von Friedberg und erinnert sich an die Zeit, in der er darauf wartete, als Flüchtling anerkannt zu werden. Diese Zeit ließ er nicht ungenutzt. „Es gab zwei Lehramtsstudenten aus dem Ort, Adrian Schweitzer und Johannes Eder, die mir und anderen die deutsche Sprache beigebracht haben“, erzählt er. „Wir sind Freunde geworden.“



Als er sich für das „Academic Welcome Program“ (AWP) beworben habe, sei er sprachlich bereits auf einem guten Niveau gewesen. Wie alle Teilnehmer, die das Programm erfolgreich abgeschlossen haben, spricht auch Bilal Zaitouni heute sehr gut und fließend deutsch – so gut, dass er sich bei der Abschlussfeier ans Pult stellt und frei darüber erzählt, wie dankbar er ist.



Dankbarkeit, die er für die Menschen empfindet, die ihm in einer sehr schwierigen Situation zur Seite gestanden haben, wie er sagt. „Das Programm an der Goethe-Universität war für mich wie ein zweites Zuhause“, beschreibt er seine Gefühle. Vor Kurzem startete er an der Goethe-Universität sein Informatik-Studium und möchte den Bachelor machen. Er und auch die anderen Teilnehmer sind sich darin einig, dass es wichtig ist, weiterhin fleißig zu sein und die Chance zu studieren zu nutzen.

"Es ist schön, dass ich studieren darf"

Als Englischlehrerin unterrichtete Nuha Askar (37) zehn Jahre Schüler in ihrem Heimatland Syrien, aus dem sie vor den Schrecken des Krieges nach Deutschland floh. Bevor sie ins Berufsleben einstieg, hatte sie an der Universität der syrischen Stadt Homs Anglistik studiert und die Studien mit Diplom abgeschlossen.



Seit etwas mehr als zwei Jahren lebt sie in der Nähe von Frankfurt und ist glücklich, dass sie zu Beginn des diesjährigen Wintersemesters einen Studienplatz an der Goethe-Universität bekommen hat. „Ich mache ein Masterstudium in Anglistik mit dem Schwerpunkt englischsprachige Literatur, Kultur und Medien“, erzählt sie. „Es ist schön, dass ich in meinem Alter dazu die Möglichkeit habe.“



Ihr großer Wunsch ist es, auch in Deutschland wieder Englisch unterrichten zu dürfen. Das Programm der Universität habe ihr bei der Vorbereitung auf das Studium in Deutschland und beim Ankommen geholfen und viel Halt gegeben. Ihre Gedanken, Erlebnisse und Erfahrungen über die Flucht und das Ankommen beschreibt sie in einem Blog im Internet. alf

"Danach möchte ich auf jeden Fall arbeiten"

Über einen Zeitungsartikel hat Anas Al Jajeh (25) vom „Academic Welcome Program“ der Goethe-Universität erfahren. An der Universität der syrischen Stadt Homs hat er bereits seinen Bachelor in Informatik gemacht und dort auch zwei Semester als Dozent gearbeitet. Wieder an die Universität zu gehen, studieren zu dürfen, das macht ihn glücklich. Seine bisherigen Prüfungen wurden ihm angerechnet. Seit dem Wintersemester studiert er Informatik im Masterstudiengang an der Goethe-Uni. „Danach möchte ich auf jeden Fall arbeiten und nicht in die Forschung gehen“, erzählt er.



In Deutschland sei vieles anders als in Syrien. Trotzdem, da ist er sich sicher, seien es Unterschiede, die man kennenlernen und annehmen kann. Anas Al Jajeh lebt seit etwas mehr als zwei Jahren in Frankfurt, wie auch die Familie seines Onkels. „Wenn ich Fragen hatte, konnte ich mich an Nicole Witt wenden. Das ist eine Frau aus Frankfurt, die mir und anderen Flüchtlingen immer sehr geholfen hat. Dafür möchte ich Danke sagen“, sagt der 25-Jährige.

In Frankfurt hat er schon viele nette Menschen kennengelernt und im AWP-Programm Freunde gefunden. Auch einige schöne Orte wie den Campus Westend, die Hauptwache und den Main hat er für sich entdeckt. alf

"Ich möchte eine Firma gründen"

Samer Al Hadeethy (25) liebt deutsche Literatur. Seit zwei Jahren lebt der gebürtiger Iraker in Frankfurt, studierte in Bagdad bereits Germanistik und schloss dort mit dem Bachelor ab. „Ich hatte Interesse an der deutschen Sprache“, erzählt er. An der Uni habe er viel deutsche Literatur gelesen von Goethe, Lenz oder auch Brecht – meist in einer arabischen Übersetzung. „Als ich vor zwei Jahren nach Frankfurt kam, kannte ich die deutsche Sprache schon ein wenig“, sagt er. Jetzt studiert er an der Goethe-Universität Wirtschaftswissenschaften. „Ich möchte später einmal eine Firma gründen und mein eigener Chef sein.“ An Frankfurt mag er das Mainufer. „Das und das Goethehaus sind für mich die schönsten Orte der Stadt.“