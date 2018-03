Mitmachen und attraktive Preise gewinnen: Gesucht: Die schönsten Ostereier

Ein Osterei möglichst kreativ bemalen, Foto davon machen und an online@fnp.de schicken. So einfach können Sie bei unserem Eier-Malwettbewerb mitmachen – und attraktive Preise gewinnen.

Die Osterzeit weckt nicht nur in Kindern die Kreativität: Gerade das Bemalen der traditionellen Ostereier macht der ganzen Familie Spaß – und fördert oft kleine Kunstwerke zu Tage. Wir suchen die originellsten Exemplare unserer Leser, zeigen sie in einer Online-Bilderstrecke und prämiieren die schönsten mit attraktiven Preisen:

1x2 Tickets für ein Konzert von Mireille Mathieu am Samstag, 28. April, in der Frankfurter Jahrhunderthalle.

1x2 Tickets für ein Konzert von Roy Hammer and the Pralinees am 30. April in der Frankfurter Batschkapp

1x2 Tickets für ein Konzert von Wolfgang Niedeckens BAP am 8. Juni in der Frankfurter Jahrhunderthalle

2x2 Tickets für das Spiel der Frankfurt Skyliners gegen Bamberg am Sonntag, 22. April

1x2 Tickets für das Spiel der Frankfurt Skyliners gegen Jena am Sonntag, 29. April



Diese Preise gehen an die ersten sechs Gewinner, wobei die Gewinner in absteigender Reihenfolge die Wahl unter den vorhandenen Tickets haben (Konzert oder Basketball).



Sie haben Lust mitzumachen? Schicken Sie uns einfach ihr Foto unter Angabe Ihres vollen Namens und Wohnortes an online@fnp.de, Betreffzeile "Osterei". Einsendeschluss ist der Ostermontag, 2. April, um 12 Uhr.