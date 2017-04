Sie feiern 100 Jahre Gesundheitsamt. Was ist aus Ihrer Sicht der große Unterschied zwischen öffentlicher Gesundheitsfürsorge damals und heute?

PROF. DR. DR. RENÉ GOTTSCHALK: Früher war das Gesundheitsamt ein Amt, das Direktiven erlassen hat für die Bevölkerung. Heute sind wir ein serviceorientierter städtischer Dienstleister. Wir sind Ansprechpartner für alle anderen Bereiche des Gesundheitswesens. So, wie es in Paragraf 1 der Bundesärzteordnung steht: Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes. Oft ist die Rede davon, dass Frankfurter Gesundheitsamt sei ein „Leuchtturm“.

Was macht Sie so besonders?

GOTTSCHALK: In Frankfurt gibt es seit jeher wegen des großen Flughafens eine leistungsstarke Infektiologie. In den 80er Jahren wurde hier der erste Aids-Fall diagnostiziert. Damals haben wir als erstes Gesundheitsamt überhaupt in Zusammenarbeit mit der Uniklinik eine Aids-Aufklärungskampagne auf die Beine gestellt. Seit dem Jahr 2000 sind in Deutschland neun Patienten mit sehr ansteckenden Krankheiten auf Sonderisolierstationen behandelt worden. Einer in Hamburg, einer in Leipzig, einer in München, einer in Würzburg. Die übrigen fünf – na, raten Sie mal.

In Frankfurt?

GOTTSCHALK: Richtig, in Frankfurt. Alle haben überlebt. Und es kam zu keiner einzigen Situation, in der wir uns sorgen mussten, ob jemand aus der Bevölkerung oder vom Personal sich infiziert haben könnte.

Die Infektiologie also ist top. Und sonst?

GOTTSCHALK: Seit 2013 sind wir akademische Lehreinrichtung. Kein anderes Gesundheitsamt in Deutschland kann das von sich behaupten, nicht einmal das Robert-Koch-Institut. Zudem sind meine Stellvertreterin Prof. Ursel Heudorf und ich gut vernetzt in der Weltgesundheitsorganisation und im Robert-Koch-Institut. Auch unsere Zusammenarbeit mit den Kliniken und den Medien ist gut.

Das klingt nach Schlaraffenland. Haben Sie keine Wünsche?

GOTTSCHALK (lacht): Wünsche habe ich viele. Wir erfüllen alle Pflichtaufgaben, aber die Kür macht naturgemäß mehr Spaß. Es gibt viele Bereiche, wo wir noch mehr machen könnten.

Was denn zum Beispiel?

GOTTSCHALK: Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir präventiv noch mehr machen könnten.

Vorsorge ist immer schlecht zu vermitteln, weil sie Geld kostet und man erst mal keinen direkten Effekt sieht ...

GOTTSCHALK: Das stimmt. Aber bisher hat die Politik immer hinter uns gestanden. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft.

Was sind aus Ihrer Sicht die großen medizinischen Herausforderungen, auf die wir uns einstellen müssen?

GOTTSCHALK: Wir müssen Lösungen finden, wie wir mit multiresistenten Keimen umgehen. Stattdessen verfüttern wir tonnenweise Antibiotika an Tiere und züchten Resistenzen ohne Ende. Wir steuern da auf vor-antibiotische Zustände zu. Das ist ein Riesenproblem.

Was ist mit dem Flughafen als potenzielles Einfallstor für Krankheiten aus aller Welt?

GOTTSCHALK: Der Flughafen macht mir weniger Sorge. Da haben wir zusammen mit dem Flughafen sehr, sehr gute Konzepte aufgestellt, die wir international publiziert haben und die weltweit als vorbildlich gelten.

Frankfurt als Metropole ist auch ein potenzielles Ziel für Terroranschläge. Wie gehen Sie damit um?

GOTTSCHALK: Es wäre töricht zu denken, dass wir kein mögliches Ziel sind. Wir haben die größte Messe weltweit. Unser Bahnhof ist zwar nicht der größte der Republik, aber er liegt so zentral, dass überall sonst der Verkehr steht, wenn er ausfällt. Wir haben den größten Flughafen in Deutschland, den elftgrößten der Welt. Wir sind Bankenstadt, Chemiestadt. Das macht uns natürlich interessant für Menschen, die nichts Gutes im Sinn haben. Aber Frankfurt ist auch eine multikulturelle Stadt. Wir haben hier ein gutes Zusammenleben, wie es das sonst nicht so häufig gibt. Ich kann nur hoffen, dass so etwas wie in Paris, Nizza oder Berlin hier nie passiert.

Alles in allem: Sehen Sie das Gesundheitsamt für die Zukunft gut gerüstet?

GOTTSCHALK: Ja. In Deutschland gibt es kein vergleichbares Amt. Wir haben ein vielfältiges Aufgabenspektrum und daher in vielen Bereichen große Erfahrung, und wir sind exzellent vernetzt. Dies zusammen mit der Bereitschaft auch neue Wege zu gehen lässt uns vieles bewältigen.