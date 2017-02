Seit fast 20 Jahren ein Frankfurter Turm ohne Leben: Ginnheimer Spargel: Tote Hose in luftiger Höhe

Tag für Tag, Meter für Meter wuchs vor 40 Jahren der Ginnheimer Spargel in den Frankfurter Himmel. 1975 wurde der Grundstein gelegt, 1977 war Richtfest, Ende 1978 wurde das damals 331,14 Meter hohe Bauwerk eröffnet. Wo früher fein gegessen und ausgiebig gefeiert wurde, herrscht heute gähnende Leere.

Gigantisch ragt der Ginnheimer Spargel, der in Bockenheim steht, in den Himmel. Magentafarben leuchten seine neun Plattformen, die rot-weiße Antenne auf der Spitze des Turms durchbricht die dunkle Nacht. So kennen und lieben die Frankfurter ihren Spargel, der einst mit seinen über 330 Metern der viertgrößte Fernmeldeturm weltweit war.

Heute ist der Turm nur noch ein Turm. Ohne Menschen und ohne Leben. Denn gearbeitet wird in den zwei Technikräumen auf 331 und 227 Metern schon lange nicht mehr. Mittlerweile dient der Turm, der einst der Deutschen Bundespost und heute der Deutschen Telekom gehört, rein technischen Zwecken. Auf den Plattformen befindet sich Technik für digitales Fernsehen und Radio, den Richt- und Behördenfunk sowie für den Katastrophenschutz.

Partys bis tief in die Nacht

Da ist es kaum vorstellbar, dass in der Kanzel unterhalb der Technikräume noch bis 1997 die wildesten Partys gefeiert wurden. Im „Sky-Tower“, der Szene-Disco Frankfurts in den 1990er Jahren. Fast zehn Jahre lang, von 1989 bis Ende 1997 – mit einer Unterbrechung von einem Jahr – wurde dort aber nicht nur ausgelassen gefeiert. Auch Schlagerstars gaben sich die Klinke in die Hand – Rex Gildo, Jürgen Drews und Bata Ilic traten auf. Kai Pflaume, damals noch recht unbekannt, moderierte Karaoke-Shows.

Betrieben wurde die Discothek sowie das Restaurant „Window“, das allerdings nur bis 1993 geöffnet war, von den Frankfurter Disco-Königen Gerd Schüler und Michael Presinger. Ihnen gehörte neben 37 anderen Locations auch das „Dorian Gray“ am Flughafen. Drei Millionen Mark nahmen die Unternehmer in die Hand, renovierten die Räume und feierten am 13. April 1989 optimistisch die Eröffnung. Die erste Enttäuschung gab es schon zwei Jahre später – das Projekt war ein Minusgeschäft. 50 000 Mark mussten jeden Monat draufgezahlt werden, trotz eines Umsatzes von 2,5 Millionen Mark im Jahr.

Damit zeigte sich, was schon dem ersten Betreiber, der das Restaurant von Januar 1977 bis September 1982 gepachtet hatte, wiederfahren war: Das Restaurant ließ sich nicht wirtschaftlich betreiben. Der Hamburger Großhotelier Hermann Kroepels war der erste Pächter, schon nach drei Jahren musste er aufgeben – obwohl das Drehrestaurant mit seinen 210 Plätzen meistens ausgebucht war. Auch in der Cafeteria neben der Aussichtsplattform war es meistens eng. Insgesamt 1,5 Millionen Menschen fuhren von 1978 bis 1980 nach oben.

Viele Frankfurter trauern diesen Zeiten nach, denn seit 1999 ist der Turm für die Öffentlichkeit geschlossen. Aus betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründe, so ein Telekom-Sprecher. Deswegen sei auch eine Wiedereröffnung derzeit nicht geplant. Gastronomie sei zwar denkbar, allerdings mit erheblichen Kosten verbunden, damit alle Auflagen erfüllt werden könnten. Investitionsbedarf bestünde für Brandschutz, Anschlüsse für Wasser und Abluft, Kühltechnik, Räume für Personal und die Kücheneinrichtung. Hinzu käme ein zweiter Fluchtweg, eine bauliche Herausforderung.

Standort-Debatte

Dass der Ginnheimer Spargel am Ginnheimer Stadtweg und damit auf Bockenheimer Gemarkung stehen würde, war übrigens lange gar nicht klar. Ebenso hätte er im Palmengarten, Grüneburgpark, auf dem Messegelände im Rebstock- oder im Huthpark gebaut werden können. Zwei Jahre lang wurden diese Standorte diskutiert – letztlich entschieden die Fakten. Die Leitungen vom Turm zum Fernmeldehochhaus wären vielerorts zu lang gewesen, am Ginnheimer Stadtweg passte alles.

Keine Wahl gab es hingegen bei der Höhe des Turms. Die hing von der Funkreichweite ab, die von der Bundespost gewünscht war. Die mehr als 330 Metern zeigen sich vor allem bei Sturm. Bis zu 1,40 Meter schwankt die Kanzel bei Böen zu jeder Seite – so biegsam wie ein Spargel im Wind.

Info: Der Spargel in Zahlen Bauherr des von 1974 bis 1978 errichteten, 100 Millionen Mark teuren Fernmeldeturms war die Deutsche Bundespost. Exakt 331,14 Meter hoch war der Turm bei seiner Eröffnung am 19. Dezember 1978. clearing