Für die Gamer unter Euch: 'God of War'-Story auf Hessisch erzählt

Endlich ist der neue Teil der God of War-Reihe da. Eine gute Gelegenheit, sich nochmal die komplette Geschichte um Protagonist Kratos in Erinnerung zu rufen: Zwei Game-Two-Redakteure und gebürtige Hessen haben sich dessen angenommen. Auch für Nicht-Gamer absolut sehenswert.

„Wie isn des eigendlisch mit der Geschicht von Kratos und God of War?“ fragt Daniel Schröckert aka Schröck seinen Kollegen Carsten Grauel aka Trant in einem Video, das die beiden am Mittwoch auf Youtube hochgeladen haben. Zusammen sitzen die beiden am Esszimmertisch und essen Apfelkuchen. „Aja des ging los als de Kratos noch son kleiner Hüpper war“, beginnt Trant, die Geschichte von Halbgott Kratos zu erzählen. Komplett im schönen hessischen Dialekt.

Gebürtige Hessen

Ein unterhaltsames Kaffeekränzchen unter Gamern, im Stil des Comedy-Duos Badesalz. Kein Wunder, denn Schröck und Trant kommen beide aus Hessen: Schröck aus dem Raum Wiesbaden und Trant aus Bad Orb. „Als gebürtiger Hesse haben mich Badesalz natürlich vor allem in meiner Kindheit geprägt“, erzählt Trant. Er hatte die Idee zu diesem Video und wollte die ohnehin schon absurde Geschichte der Spielreihe mit einer unterhaltsamen Umsetzung noch auf die Spitze treiben. Hat funktioniert!

Das Spiel sei laut Trant vor allem durch seine epische Geschichte, deren Welt auf der griechischen Mythologie basiert und durch die grafische Finesse bei Gamern sehr beliebt. In dem Video wird die Geschichte von Kratos und seinem blutigen „Ich hau alles und jeden kaputt“-Weg durch das alte Griechenland erzählt.