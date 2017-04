Vor dem Eschersheimer Turm: Goepfert-Brunnen: VGF will am Schaden nicht schuld sein

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ist nicht verantwortlich für den Defekt am Goepfert-Brunnen. Dies sagte deren Sprecher Bernd Conrads gestern. „In der Bauabteilung ist nichts bekannt davon, dass es im Zuge irgendwelcher Bauarbeiten zu einem Schaden am Brunnen gekommen ist.“ Vertreter des städtischen Kulturamts hatten am Vortag bei der Eröffnung der Brunnensaison dieser Zeitung gegenüber gesagt, dass der Brunnen vor dem Eschersheimer Turm, der seit Jahren außer Betrieb ist, auch in den kommenden Jahren trocken bleibt.

Demnach seien Baumaßnahmen der VGF für den Schaden an einem Abflussrohr des Brunnens verantwortlich. Der Goepfert-Brunnen ist seit mehreren Jahren trocken. Schon 2011 hat diese Zeitung vom Verdacht berichtet, dafür seien Arbeiten an der darunter verlaufenden U-Bahn verantwortlich. Die Kosten für die Reparatur wurden damals auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Wie berichtet, will das Kulturamt in diesem Jahr die Reparaturkosten genauer in Erfahrung bringen.

Der Brunnen befindet sich auf einer Verkehrsinsel direkt vor dem Eschenheimer Turm. Die Verkehrsinsel war im Zuge des U-Bahn-Baues entstanden, 1970 wurde der Brunnen eingeweiht. Es war der bedeutendste Auftrag des Objektkünstlers Hermann Goepfert (1926 – 1982) in Frankfurt. Die Brunnenanlage ist 50 Meter lang, 14 Meter breit, die Aluminiumwände sind bis zu 2,50 Meter hoch. Licht reflektiert auf diesen Wänden und auf den fünf Rotoren, über die das Wasser ins Becken fließt – wenn es denn fließt. Schäden im Untergrund waren schon 2004 festgestellt worden.

