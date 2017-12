Förderung: Goethe-Uni bei Vergabe von Deutschlandstipendium vorn

Sicherheitskonzept Polizei in Silvesternacht vor allem am Mainufer unterwegs

Frankfurt. In der Silvesternacht setzt die Polizei in Frankfurt auf ihr im vergangenen Jahr erprobtes Sicherheitskonzept. „Es werden Polizeibeamte in Uniform und in Zivil unterwegs sein”, sagte ein Polizeisprecher. mehr