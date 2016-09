Zoo Frankfurt: Gorilla-Baby verzaubert Zoo-Besucher

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

So sieht Affenliebe aus: Am 15. September ist die zwölf Jahre alte Flachlandgorilla-Dame Shira Mutter geworden. Seitdem hält sie ihr Baby dicht am Körper, lässt es keinen Blick aus den Augen. Schon zweimal hat Shira – sie wurde 2011 vom Tierpark Wilhelma in Stuttgart nach Frankfurt umgesiedelt – Junge zur Welt gebracht. Doch beide verstarben – der sechs Monate alte Tandu 2013 an Durchfall, das noch unbenannte Zweitgeborene erst vergangenes Jahr und nur wenige Tage nach seiner Geburt. Die Ursache war auch hier ein Darmbakterium.