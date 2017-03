Frankfurter Zoo: Gorilla-Nachwuchs zeigt sich

Zurück zur Gruppe

Am 1. März brachte das 28-jährige Gorilla-Weibchen Dian Zwillinge zur Welt. Eines der Jungtiere starb zwei Tage nach der Geburt, das zweite wirkte schwach. Der Zoo entschloss sich, Mutter und Kind zu trennen, um das Jungtier zu untersuchen und aufzupäppeln. Das Kleine erholte sich gut und konnte der Mutter wenige Tage später zurückgegeben werden. Beiden geht es gut, heute konnten sie zurück zur Gruppe.„Nach dem Tod des einen Zwillings haben wir alle um das Leben des so wertvollen kleinen Flachlandgorillas gebangt“, sagt Zoodirektor Prof. Dr. Manfred Niekisch. Unseren Tierpfleger sowie den Tierärztinnen ist es gelungen, das kleine Gorilla-Mädchen wieder zu stabilisieren.Das Jungtier wurde Freitags von seiner Mutter getrennt und vier Tage in unmittelbarer Nähe zu Mutter Dian versorgt und gefüttert. Durch ein Gitter konnte Dian ihr Baby sehen und sogar berühren.Mutter und Kind wurden bis heute hinter den Kulissen gehalten, um ihnen die nötige Ruhe zu gönnen und notfalls schnell eingreifen zu können. Nun werden sie wieder in die Gorilla-Gruppe rund um Silberrücken Viatu, dem Vater des Jungtiers, integriert.„Wir hoffen, dass Dians Tochter groß wird und eines Tages ihren eigenen Beitrag zum Erhalt dieser hochbedrohten Tierart leisten kann“, sagt der Zoodirektor.