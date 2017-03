Frankfurter Zoo: Gorilla-Weibchen Dian zeigt sich mit Nachwuchs im Zoo

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Rund zwei Wochen nach der Geburt ihrer Zwillinge im Frankfurter Zoo kehrt die Gorilla-Mutter Dian in die Gruppe zu Silberrücken Viatu zurück. Eines der beiden Jungtiere war wenige Tage nach der Geburt gestorben. Das zweite wurde einige Tage vom Pfleger-Team aufgepäppelt und ist wieder bei der Mutter. Zoo-Direktor Manfred Niekisch präsentiert Mutter und Kind am Mittwoch der Öffentlichkeit.Dian hatte die auffallend kleinen Jungtiere am 1. März zur Welt gebracht. Ihr männlicher Nachwuchs starb kurz darauf. Das Gorilla-Mädchen überlebte, war offenbar aber zu schwach zum Trinken und daher unterkühlt und dehydriert, wie der Zoo berichtet hatte. Daher war die Mutter betäubt und ihr der kleine Affe weggenommen worden, bis er über den Berg war. Jetzt gehe es ihm gut. Die Todesursache des männlichen Zwillings soll eine Untersuchung des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen klären.Zwillingsgeburten bei Flachlandgorillas sind dem Zoo zufolge sehr selten und immer heikel - auch im Freiland. Dian hat zum zweiten Mal hintereinander Zwillinge zur Welt gebracht. Dies sei außergewöhnlich. Bei der ersten Zwillingsgeburt im September 2015 starb eines der Jungtiere nach zwei Tagen, im Januar 2016 das zweite. Ihr erster Sohn, Quembo, lebt auch im Frankfurter Zoo.(dpa/lhe)