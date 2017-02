Zoo Frankfurt: Gorillakind Wela macht erste Ausflüge ohne Mama

Am Anfang klammerte sich das Gorillakind Wela so eng an seine Mutter Shira, dass im Frankfurter Zoo alle wochenlang rätselten, ob der Nachwuchs Junge oder Mädchen sei. Inzwischen steht fest: Es ist eine sie – und ein mutiger kleiner Wildfang: Wela traut sich jetzt allein auf Klettertouren durch das Gehege im Borgoriwald. Das mutige Äffchen wurde Anfang September geboren und ist das dritte Kind von Shira (12) und Silberrücken Viatu (17). Die beiden ersten Babys des Gorillaweibchens waren jung verstorben, umso glücklicher ist man im Zoo, dass Wela sich gut entwickelt.

Sie ist ein richtiger Publikumsliebling, sogar bei ihrer Geburt waren Zoobesucher dabei, denn das Baby kam nachmittags zur Welt. Shira hatte sich von den Neugierigen nicht aus der Ruhe bringen lassen und erweist sich seitdem als entspannte und fürsorgliche Mutter, die ihren Liebling aber auch mal loslassen kann.

