Die Bilanz des Verbrechens: Grausam, dreist, verrückt: Diese Gerichtsfälle machten 2016 Furore

Ein Mordversuch in der Seniorenwohnanlage, ein 13 000 Euro teurer Lottoschein: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das haben auch dieses Jahr die Gerichtsprozesse gezeigt. Ein Rückblick.

Die Sehnsucht nach Reichtum und Wohlstand. Ohne sie wären die Gerichte um eine besondere Spezies ärmer: die einfallsreichen Kapitalanlagebetrüger. Ein 72-Jähriger schaffte es gar, viele Anleger in zehntausend Kilometer entfernte Teakholz- und Kautschukplantagen investieren zu lassen. Er machte reichlich Umsatz. Seine Kunden gingen leer aus. Ab Januar saß er auf der Anklagebank des Landgerichts und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein anderer lockte mit der Entwicklung einer „Feldkraftmaschine“, die letztlich ein Papiertiger blieb. Auch hier wurde lange verhandelt und am Ende eine Haftstrafe gegen den verzweifelten Tüftler verhängt.

Rüstige Übeltäter

„Frankfurts Angeklagte werden immer älter“, könnte man übrigens titeln. Da die „Rente mit 70“ immer wieder Thema ist, muss man sagen: Auch die Ganoven erweisen sich als rüstig. Ein 73-jähriger in einer Altenwohnanlage hatte sich, entnervt vom Nachbarn, gar zu einem Mordversuch hinreißen lassen. Zumindest um einen Psychiatrieaufenthalt kam der Rentner mit dem schwachen Nervenkostüm herum.

Die Spaßvögel können mitunter schon ganz schön nerven – besonders wenn ein unappetitlicher Vogelkadaver im Fristenbriefkasten der Justizbehörden steckt und wichtigen Schriftsätzen eklige Flecken zufügt. Die Staatsanwaltschaft erwies sich dabei als gänzlich humorfrei und antwortete mit einem saftigen Strafbefehl, den das Amtsgericht erließ.

Ob es Spaß war oder die Verzweiflung über den fehlenden festen Wohnsitz: Ein Mann wurde im Februar vor Gericht gestellt, weil er eine Tankstelle überfiel, dabei aber jegliche Absicht, etwas zu rauben, unterließ. Ihm sei es nur darum gegangen, eine feste Bleibe im Knast zu erlangen, erklärte er im Februar den verblüfften Richtern. Ein Gericht ist aber nun einmal keine Zimmervermittlung, und so gab es lediglich eine Geldstrafe und einen Verweis: „Die vielen Polizeibeamten, die ihretwegen im Einsatz waren, wären woanders besser aufgehoben gewesen.“

Auch der März stand vor den Gerichten wieder im Zeichen von Gut und Geld – das die meisten Zeitgenossen aber nicht im gewünschten Umfang zur Verfügung haben. So ließ sich eine Frau von einer Kriminellen die aktuellen Lottozahlen aus einer Glaskugel herauslesen. Der Gewinn blieb aber aus, und die Kundin stottert wohl noch heute die 13 000 Euro bei Freunden und Verwandten ab, die sie wegen des Honorars für die „Wahrsagerin“ angepumpt hatte. Die Täterin wurde vom Amtsgericht zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt, nahm den Richterspruch aber nicht an.

Viele Angeklagte, die die Frankfurter Justiz beehren, haben unsere Stadt höchstens aus einem vergitterten Polizeiauto heraus gesehen. Es sind Drogenkuriere, die am Flughafen – meistens beim Umsteigen – festgenommen werden. Und das, obwohl sie sich doch so schöne und vermeintlich sichere Verstecke ausbaldowert hatten. Zwei besonders originelle Verstecke wurden im April sogar mit Bewährungsstrafen honoriert. Ein Kurier hortete Kokain in der Unterhose und fiel durch seinen Gang auf. Eine Frau hatte in Kolumbien den Stoff in ihre künstlichen Silikon-Brüste einoperiert bekommen. Sie litt große Schmerzen und musste nach ihrer Festnahme gleich ins Krankenhaus.

„Ehen vor Gericht“ lautete in den Siebzigern der Titel einer beliebten TV-Reihe. Bei der Justiz wird diese Serie weiterentwickelt. Im Mai war es ein 85-Jähriger, der nach 62 Ehejahren seine Frau umgebracht hatte. Urteil: Drei Jahre und neun Monate Haft.

Auch in Haft kann man zum Tierquäler werden: Ein junger Mann, der eine Geldstrafe absitzen musste, sorgte sich im Knast zu spät um seine zu Hause verwaiste Katze, die jämmerlich zugrunde ging. Ob er die deshalb im Juni verhängte Geldstrafe von 800 Euro auch absaß, wurde nicht gerichtsbekannt.

Immer nur Brötchen und Croissants verkaufen, das ist auf Dauer eintönig. Die Sortimentsergänzung eines Backfilialisten im Frischezentrum rief dann aber doch die Polizei auf den Plan. Zahlreiche blaue Potenzpillen aus Fernost warteten zwischen Streuselkuchen und Obstplunder auf ihre Beschlagnahme. „Viagra-Bäcker muss zahlen“, lautete im Juli die Schlagzeile.

Pünktlich zurzeit der Gartenfeste und der Ernte von Obst und Gemüse wurde im August vor dem Landgericht ein Gärtner der ganz anderen Art angeklagt. Er hatte das heimische Schlafzimmer zu einer Art Tropicarium umgebaut – für Cannabis. Doch die Ernte erledigte die Polizei. Horrende Energiekosten für die Beheizung hatten den Stromversorger misstrauisch gemacht. Der „Schreber auf Abwegen“ kam mit Bewährung davon.

Duell der Staatsanwälte

Wenn sich Staatsanwälte und anderes gerichtliches Personal allzu sehr in Milieus begeben, die sie eigentlich nur kraft ihrer Ermittlungsarbeit kennen dürften, kann dies Probleme bereiten. Und so saßen sich im September vor dem Amtsgericht zwei Staatsanwälte gegenüber. Der auf der Anklagebank war zwar eloquent wie eh und je, musste am Ende aber um eine Bewährungsstrafe bibbern. Er hatte in Discotheken auf dicke Hose gemacht und Polizeibeamte ohne Not zum Einsatz beordert. Dann mischte sich der Herr Strafverfolger auch noch mit amtlichem Briefkopf in den Rosenkrieg eines Kumpels ein. Die Sache liegt derzeit bei einer Berufungsstrafkammer.

Skurril und tragisch zugleich: Zehn Monate nach einer „Teufelsaustreibung“ im Interconti-Hotel begann im Oktober der Prozess vor der Jugendstrafkammer. Mühsam ist seither die Wahrheitsfindung. Nur soviel scheint inzwischen festzustehen: Der Teufel saß tatsächlich in jedem Detail bei jener koreanischen Familie, die ihre Angehörige bei dem Exorzismus getötet hatte.

Für einen reichen Geldsegen sorgen zuweilen aber nicht die zwielichtigen Kapitalanleger, sondern die Justiz selbst. Nachdem er bereits zwei Mal wegen eines Messerangriffs im Drogenmilieu verurteilt worden war und lange Zeit in Untersuchungshaft gesessen hatte, wurde ein Mann aus Nied im November wegen Notwehr vom Tötungsvorwurf freigesprochen. Er darf nun auf 28 000 Euro Haftentschädigung hoffen. Bei einer Haftdauer von mehr als drei Jahren gleichwohl ein mickriger Erlös.

Kommunalpolitiker unter sich – die Herren Volksvertreter beschäftigten zum Jahresschluss die Justiz. „Adlige Oberratte“ hatte Thomas Bäppler-Wolf (SPD) zu Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels (BFF) und berief sich dabei auf seine Künstlerexistenz, der Mann ist ja Beppi LaBelle. Wenigstens die Pinguine im Zoo wird’s freuen: Die 500 Euro an Geldauflage für die Einstellung des Verfahrens gehen an die Zoologische Gesellschaft.