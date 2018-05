Sanierung: Grie-Soß-Denkmal erstrahlt wieder in grünem Glanz

Eintracht Frankfurt Dokumentation zum „Pokalwunder der Eintracht”

Frankfurt. Der 19. Mai 2018 wird Eintracht-Fans unvergesslich bleiben. Festgehalten ist der DFB-Pokalsieg und die anschließende Feier in Frankfurt am Sonntag auch in einer 30-minütigen Dokumentation, die am Samstag im Fernsehen ausgestrahlt wird. mehr