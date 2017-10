Brutaler Überfall auf Ehepaar: Griesheimer bekunden mit Blumen ihr Mitgefühl

Zwei kleine Blumensträuße liegen neben dem Gartentor. Es wirkt, als hätte sie jemand verloren. Rund um das Haus deutet sonst nichts darauf hin, dass dort erst vor wenigen Tagen ein Verbrechen geschehen ist. Das Grundstück ist von einer Mauer umgeben. Eine Fichte, Laubbäume, Efeu und vergitterte Fenster schotten das Haus in der Linkstraße vom Rest des Stadtteils ab. Die Haustür ist von der Polizei versiegelt.

Viele offene Fragen

Das Ehepaar war am vorigen Montag gegen 21.30 Uhr in seine Wohnung in der Linkstraße zurückgekehrt, als es im Hausflur von drei Männern überfallen wurde. Nachbarn hörten die Schreie der Opfer und alarmierten die Polizei. Die hatte leichtes Spiel, da die vergitterten Fenster eine Flucht der Täter verhinderten. Den Tod des Mannes konnten die Beamten nicht verhindern: Der 78-jährige erlag wenige Stunden nach der Tat seinen Verletzungen, die die Täter ihm zugefügt hatten, um an Beute zu gelangen.

Wie die drei nun in U-Haft sitzenden Osteuropäer in das Haus gelangten, ist der Polizei noch nicht klar. Mögliche Antworten bekommt man in Griesheim, wenn man nach den Ursachen für den Überfall sucht und nach der Sicherheit im Stadtteil fragt. Einige fühlen sich nach dem Überfall unwohler auf Griesheims Straßen, allerdings nur wenig mehr als zuvor auch schon. Aus Sicht von anderen trägt das Ehepaar, das einen Uhren- und Schmuckhandel in der Alten Falterstraße führte, auch eine gewisse Eigenschuld an dem Überfall .

Eine Plexiglasscheibe am Hoftor in der Linkstraße ist eingeschlagen. „Das kommt aber nicht vom Überfall“, sagt ein Mann, der mit seinem Rad vor dem Haus hält. Eine ältere Dame aus dem Stadtteil möchte sich den Tatort genauer ansehen. „Schauen sie mal, wie vergittert das Haus ist. Die Einbrecher wussten dadurch doch schon, das es dort was zu holen gibt“, sagt sie und interessiert sich mehr für das Wohlbefinden des in der Nachbarschaft untergebrachten Schäferhundes des Ehepaars als für den Zustand der 78-jährigen Ehefrau, die noch in einem Frankfurter Krankenhaus liegt.

An der Ecke Linkstraße / August-Bebel-Straße weiß eine Griesheimerin, die unerkannt bleiben möchte, einiges über das Ehepaar zu erzählen. Die beiden hätten heruntergekommene Räume teuer vermietet. Im Laden in der Alten Falterstraße nur wenige Meter Fußweg vom Bahnhof entfernt, hätten fast nur noch Osteuropäer verkehrt. „Die fragten dort nach Zimmern. Normale Griesheimer sah man dort fast nie“, sagt sie. Trotzdem bedauert sie die Opfer: Solch ein Ende wünsche sie keinem. Verwundert ist sie aber auch nicht: „Wer so mit Menschen umgeht, der ist natürlich gefährdet.“

Vor dem geschlossenen Laden ist die Anteilnahme ein wenig größer als in der Linkstraße. Blumensträuße und Grablichte stehen vor den heruntergelassenen Rollläden. Jemand hat ein steinernes Buch, das eigentlich als Grabschmuck dient, abgelegt. „Du lebst in unseren Herzen weiter“, steht darauf. Aus Sicht von Richard Freeman, Inhaber des Schuh- und Schlüsseldienstes gegenüber dem Laden des Ehepaars, war der Überfall nur eine Frage der Zeit: „Man hat irgendwie auf den Tag gewartet, weil man wusste, mit wem sie sich eingelassen haben.“

Angst vor Kriminalität

Der Schuhmacher zeigt sich aber auch schockiert über die geringe Hemmschwelle der Täter: „Da die Kriminalität bei uns in Griesheim schon vor dem Überfall zugenommen hat, machen sich viele hier nun noch mehr Gedanken um ihre Sicherheit.“ Auch eine Ladeninhaberin, die ein Geschäft in der Nähe des Juwelierladens führt, sagt, sie habe Griesheim bereits komplett abgeschrieben, wenn nicht bald etwas passiere: „Ich würde meine Kinder hier nicht mehr alleine rumlaufen lassen. Es spült viele zwielichtige Gestalten vom Hauptbahnhof in den Stadtteil. Darum muss sich die Stadt kümmern“.