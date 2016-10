Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt: Großer Andrang beim Altstadt-Richtfest

Viele neugierige Besucher strömten heute zum Richtfest für die "neue" Frankfurter Altstadt. Das Interesse ist so groß, dass die Führungen nun auch am Sonntag stattfinden.

Das neue Altstadt-Quartier zwischen Dom und Römerberg stößt auf riesiges Interesse: Für die Führungen über den historischen Krönungsweg anlässlich des Richtfests am Samstag gingen mehr als 800 Anmeldungen ein. Deshalb wurde das Besichtigungsprogramm kurzfristig auf den Sonntag ausgeweitet.Beim Festakt zum Richtfest sprach Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) von einem Jahrhundertprojekt. „Die Stadt bekommt einen Teil ihrer Seele zurück“, sagte er vor zahlreichen geladenen Gästen am Samstagmittag. Er bezeichnete das Richtfest als ein „Wiedererrichtungsfest der eigenen Geschichte“. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) würdigte das rund 190 Millionen Euro teure Projekt als wichtigen Beitrag zur Stadtgestaltung. Weitere Rekonstruktionen zerstörter Gebäude lehnt er allerdings ab. Dadurch würde die neue Altstadt ihre Einmaligkeit verlieren. In ungefähr eineinhalb Jahren sollen die 20 Neubauten und 15 Rekonstruktionen auf dem Areal fertiggestellt sein.mu