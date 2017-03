Vintage-Kleidung ist ein neuer Modetrend: Großer Andrang beim Basar im Kunstverein Montez

In Zeiten, in denen neu gekaufter Kleidung, Schuhen und Accessoires oftmals nur ein kurzes Leben bestimmt ist, bevor die Stücke in der Tonne landen, entwickelt sich seit einigen Jahren ein Trend, bei dem Original-Klamotten aus früheren Jahrzehnten wiederentdeckt werden. Der „Vintage-Look“ ist individuell und trägt gleichzeitig etwas zur Nachhaltigkeit bei. Und er hat seine Liebhaber – unter den Teenies genauso wie unter Erwachsenen.

Robin Balser (26), Gründer des jungen Start-up „VinoKilo“ trifft daher mit seiner Idee den Nerv der Zeit. Coole Klamotten, die ihre Glanzzeiten bereits in den 70er bis 90er Jahren erlebten, finden neue Besitzer. Wie? Er kauft Container mit aussortierter Kleidung an, die geschreddert oder verschifft werden soll. Balser und sein Team bereiten die Stücke auf. Diese werden gewaschen, gebügelt und ausgebessert. Auf Kleiderstangen werden die Sachen ordentlich sortiert und nach Hosen, Kleidern, Jacken oder Pullovern präsentiert. 20 Euro kostet das Kilo Secondhand-Mode.

In verschiedenen Städten in Deutschland und den Niederlanden haben sie mit ihren Event „VinoKilo“ schon Halt gemacht. Am Samstag auch in der Mainmetropole im Kunstverein Montez, der seinen Sitz in den beiden denkmalgeschützten Bögen der Honsellbrücke hat. „Wir interpretieren Nachhaltigkeit nicht mit dem mahnenden Finger“, sagt Balser. „Wir möchten, dass die Besucher Spaß haben und die Veranstaltung genießen können.“

Statt Massen an Kleidung und Accessoires auszulegen, sollen die Liebhaber von Vintage-Mode ganz entspannt durch die Räume schlendern dürfen. „Den ganzen Tag über legt das Team Kleidung nach. So hat jeder Besucher die Möglichkeit, etwas Passendes für sich zu finden“, so Balser weiter. Das ganze wird von Swing-Musik der 20er und 30er Jahre begleitet, wer möchte, kann dazu ein Glas Wein trinken.

45 Minuten Wartezeit

Wer in die beiden Räume der Brückenbögen will, der muss an diesem Nachmittag schon ein wenig Geduld mitbringen. Vor dem Eingang zieht sich eine gut 80 Meter lange Schlange entlang. Bis zu 45 Minuten Wartezeit müssen die Besucher einrechnen. Drei Euro kostet es Eintritt pro Person. Bei schönem Wetter nutzen die meisten die Zeit, um sich zu unterhalten.

Merve Önlü (23) und Lina Hahn (25) haben das Warten bereits hinter sich. Mehr als zwei Stunden haben sie sich umgeschaut, sind über Facebook auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. Die Leinenbeutel, die sie für ihren Einkauf am Eingang bekommen haben, sind mittlerweile gut gefüllt. Jetzt ist für die beiden Studentinnen der Augenblick der Wahrheit da, denn es geht ans Wiegen der von ihnen ausgesuchten Kleidung. Lina packt zwei Strickjacken aus und legt sie in eine Holzkiste, die auf einer Waage steht. Lara Lehnert (22) vom „VinoKilo“-Team wiegt es aus. „Das macht 23 Euro“, sagt sie. Lina zückt ihr Portemonnaie und bezahlt.

Idee kommt aus Holland

Merve hat etwas mehr eingepackt, unter anderem zwei Jeansjacken, einen Gürtel und eine Ledertasche. Die beiden Jeansjacken wiegen schwer – für alle Sachen zeigt die Waage am Ende 63 Euro an. Sich von einer der beiden Jacken zu trennen, fällt ihr nicht leicht, doch das Geld in der Börse reicht nicht ganz. Freundin Lina hilft ihr mit zehn Euro aus. „Da muss ich wohl gleich zur Bank gehen“, sagt Merve.

„Ich finde die Veranstaltung gut, würde mir aber wünschen, dass mehr Kleider ausgehängt werden. Es gibt sehr viele Pullis und Jacken“, sagt Lina. Den beiden ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. „Ich halte nicht so viel davon, immer Neues zu kaufen. Ältere Kleidung hat sowieso eine bessere Qualität“, findet Merve. Diese Einstellung teilen viele Besucher an diesem Nachmittag. „Wir finden es gut, dass die Sachen wiederverwertet werden“, betonen Jenny (15) und Julia (17). Es gibt noch einen Aspekt, der den meisten wichtig ist: „Die Sachen sind Einzelstücke, eben nicht von der Stange“, sagt Konstantin Vytvar (22), der für sich eine Jacke gefunden hat.

Nächste Woche geht es für das „VinoKilo“-Team ins schwedische Malmö. Und auch Luxemburg steht demnächst an. Robin Balser, der in den Niederlande studiert hat, denkt europäisch. Sowieso hat die Idee mit den Klamotten während des Studiums in Holland erste Früchte getragen. In Groningen hat er zusammen mit anderen Studenten in einem Ladengeschäft einen Kleidertausch organisiert. „Als wir dort raus mussten, haben wir einen Abverkauf gemacht und die Klamotten zum Kilopreis angeboten“, schildert er. Mit großem Erfolg. Die erste „VinoKilo“-Veranstaltung lief im Herbst 2015 in einer 100 Quadratmeter Wohnung in Mainz. Dies sei so gut angekommen, dass die Idee nun zu einem Geschäftsmodell geworden ist.