Kundgebung vor Generalkonsulat 200 Menschen demonstrieren in Frankfurt gegen Erdogan

Frankfurt. Angesichts der jüngsten Entwicklung in der Türkei haben in Frankfurt rund 200 Menschen gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Die spontane Kundgebung vor dem Generalkonsulat am Freitag blieb nach Angaben der Polizei zunächst friedlich. mehr