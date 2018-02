OB-Wahl Frankfurt: Großer Vorsprung für Feldmann, Weyland hofft auf Stichwahl

Trotz eines Rückstands von fast 39 000 Stimmen hofft die CDU-Kandidatin Bernadette Weyland, Peter Feldmann (SPD) doch noch besiegen zu können. Der amtierende Oberbürgermeister kam am Sonntag auf 46 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin liegt mit 25,4 Prozent deutlich dahinter. Beide stellen sich am 11. März in der Stichwahl erneut dem Wählervotum.

Bei der CDU gab es am Sonntagabend eine klare Sprachregelung. „Mehr als die Hälfte der Wähler will Peter Feldmann nicht als Oberbürgermeister“, sagten der Kreisvorsitzende Jan Schneider und andere Parteimitglieder fast wortgleich. Man könnte das Ergebnis der OB-Wahl aber auch anders kommentieren: Der Amtsinhaber hat fast die absolute Mehrheit erreicht, seine erfolgreichste Gegenkandidatin liegt mit großem Abstand dahinter. Feldmann (SPD) steigerte seinen Stimmenanteil gegenüber dem ersten Wahlgang 2012 von 33 auf 46 Prozent. Weyland hingegen blieb mit 25,4 Prozent hinter dem Ergebnis des damaligen CDU-Kandidaten Boris Rhein (39,1 Prozent) zurück. Sie bezeichnete das Ergebnis als „nicht so schlecht“. Schließlich sei sie gegen den Amtsinhaber angetreten und habe ihr Ziel erreicht, in die Stichwahl zu kommen.

SPD-Chef Mike Josef hatte nicht mit einem solch deutlichen Vorsprung für Feldmann gerechnet. Er will sich aber auch nicht zu früh freuen. „Die Wahl ist noch nicht gelaufen“, betonte er. Das Beispiel anderer Städte zeige, das Amtsinhaber selbst bei einem großen Vorsprung im ersten Wahlgang die Stichwahl doch noch verlieren können. Zuletzt war das in Rüsselsheim der Fall.

Genau darauf setzt jetzt die CDU. „Ein zweiter Wahlgang ist immer eine Chance“, sagte Boris Rhein, der seine Chance vor sechs Jahren allerdings nicht nutzen konnte. Auch Parteichef Schneider zeigte sich optimistisch: „Der Vorsprung ist nicht so groß, dass man ihn nicht einholen könnte.“ Weyland werde um die Stimmen der Wähler kämpfen, die sich nicht für Feldmann entschieden haben. Der unabhängige Kandidat Volker Stein wird seinen gut 11 000 Wählern aber empfehlen, in der Stichwahl für Feldmann zu stimmen. Bei den Linken wird der Parteivorstand heute Abend über die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis beraten. Die Grünen laden Feldmann und Weyland zu ihrer Mitgliederversammlung am Mittwoch ein. „Es wird aber keine Wahlempfehlung geben“, betonte Vorstandssprecherin Beatrix Baumann.

Linke knapp hinter Grüner

Die Grünen hatten sich für Nargess Eskandari-Grünberg mehr ausgerechnet als die 9,3 Prozent, die im Endergebnis ausgewiesen wurden. „Gegen einen Amtsinhaber ist es immer schwer“, sagte die Kandidatin. Für Fraktionschef Manuel Stock gibt es eine eindeutige Erklärung: „Feldmann hat sich alle Erfolge der schwarz-rot-grünen Koalition selbst zugeschrieben.“

Nur knapp hinter der Grünen landete Linken-Kandidatin Janine Wissler mit 8,8 Prozent der Stimmen auf Platz vier. Sie hat ihr Ergebnis von 2012, als sie 3,8 Prozent holte, mehr als verdoppelt. „Damit habe ich nicht gerechnet, auch wenn der Zuspruch im Wahlkampf sehr gut war“, räumte sie ein.

Hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist FDP-Mitglied Volker Stein, der als unabhängiger Kandidat angetreten war und einen aufwendigen Wahlkampf mit vielen Plakaten geführt hatte. „Ich hätte mir schon ein zweistelliges Ergebnis erhofft“, sagte er. Stattdessen musste er sich mit 5,9 Prozent der Stimmen begnügen.

Wahlbeteiligung wie 2012

Von den übrigen Kandidaten erzielten Michael Weingärtner (Freie Wähler) mit 1,5 Prozent und Nico Wehnemann (Die Partei) mit 1,1 Prozent die besten Ergebnisse. Fünf weitere unabhängige Kandidaten blieben unter der Ein-Prozent-Marke.

Verwirrung gab es am Wahlsonntag hinsichtlich der Wahlbeteiligung. Noch um 18 Uhr sah es so aus, als hätten deutlich mehr als 50 Prozent der rund 505 000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die städtischen Statistiker bezogen ihre Angabe auf neun repräsentativ ausgewählte Wahlbezirke. Doch am Ende lag die Beteiligung insgesamt nur bei 37,6 Prozent. Das ist fast exakt der gleiche Wert wie bei der OB-Wahl vor sechs Jahren. Feldmann bezeichnete es als sein Ziel, zur Stichwahl mehr Frankfurter an die Urnen zu bringen. Er kündigte an, in den kommenden beiden Wochen mit Hausbesuchen weiterzumachen.